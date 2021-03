Parlament: a kormány nem csinál semmit, az ellenzék oltásellenes

Több videót a 444-re!

Délutáni parlamenti ülés kezdődött.

A napirend előtti felszólalásokban az ellenzék a sok halottal és a válságkezelés hiányosságaival támadta a kormányt.

A kormány pedig oltásellenességgel vágott vissza a baloldalnak, és a keleti vakcinák mennyiségével védekezett.

13 órakor Kövér László házelnök megnyitotta a keddi parlamenti ülést, majd Szabó Tímea kapta meg a szót napirend előtti felszólalásra.

Párbeszéd: Ez több mint szégyen, ez bűn

Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője azt mondta, hogy Orbán Viktor már novemberben látta, hogy baj lesz a járvánnyal, de nem hozott korlátozó intézkedéseket, hanem 20 ezer ember előtt megrendezte a Ferencváros-Juventus meccset, illetve bevezette az ingyenes parkolást, és elvette az önkormányzatok adóbevételét, aztán pedig adott 64 milliárd forintot „Semjén Zsolt vadászkiállítására”, és adott pénzt nyíregyházi stadionra.

A járvány pedig most is tombol, 1067 ember van lélegeztető gépen, miközben Merkely Béla szerint 1000 a kapacitás határa. Több mint 17 ezer ember halt meg Magyarországon, ez lakosságarányosan a harmadik legrosszabb eredmény a világon Csehország és Nagy-Britannia után – mondta Szabó Tímea, aki szerint Orbán visszatartja az uniós vakcinákat, csak hogy azt lehessen hazudni, hogy Brüsszel nem küld semmit.

Szabó azt mondta, 600 ezer vakcina van raktáron, ahelyett, hogy beoltanák a lakosságot. Szabó szerint ez azt jelenti, hogy Orbán hazudik és csal, inkább vesz háromszoros áron kínai vakcinát, mert abból milliárdokat lophat el ő és a haverjai. „Ez több mint szégyen, ez bűn” – mondta Szabó. Hitegetés, hazudozás, lopás, offshore, káosz, ez Orbán Viktor válságkezelése – mondta Szabó Tímea, de aztán Kövér László lekapcsolta, majd átadta Rétvári Bencének a szót válaszadásra.

KDNP: Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország Európában

A KDNP-s államtitkár azt mondta, Orbán már tavaly látta, hogy az EU-s vakcinabeszerzés hibás, mert elutasítja a keleti vakcinákat. Rétvári szerint nem lehet megtiltani azt, hogy az EU-s állampolgárokat a többi, ellenőrzött és biztonságos vakcinával is beoltsák. Magyarországra érkezett először orosz és kínai vakcina is, a többi ország csak utánunk következett – mondta Rétvári, aki szerint 13,82 százalék a beoltottak aránya itthon, csak Málta előz minket. Ebben Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország Európában – mondta.

Rétvári ezután azt mondta, egy éve Szabó még egy kamuvideóra hivatkozva igyekezett támadni a kormányt, hogy miért van szükség annyi ágyra koronavírusos betegek fogadására. Fekete-Győr Andrást és Ujhelyi Istvánt emlegette, akik nemrég még újranyitást szorgalmaztak, ahogy Jakab Péter is február 15-én. Rétvári szerint az ellenzék mindent mond, amivel elbizonytalaníthatja a lakosságot, és oltásellenesek is.

LMP: Segítség kell a közfoglalkoztatottaknak

Az LMP-s Hohn Krisztina azt mondta, ma két törvényjavaslat is volt a bizottság előtt, amit leszavaztak, mindkettő a munkanélküliekkel és a közfoglalkoztatottakkal volt kapcsolatos. Hohn szerint most már nagyon nagy a rés a rendes és a közfoglalkoztatotti minimálbér között, utóbbi fele a másiknak. Az elmúlt években csökkent a közfoglalkoztatottak száma, de nekik segítség kell, mindenképpen fel kell őket karolni, mert 54-56 ezer forintból nem lehet megélni.

Kormány: 55 ezerrel kevesebb munkahely van, mint egy éve

Schanda Tamás államtitkár azt mondta, mindenkinek lehetőséget kell adni a munkára, az a cél, hogy amennyit munkahelyet elvesz a vírus, annyit hozzanak létre. A kormány eddigi intézkedéseivel több mint 1,6 millió munkavállalót tudtak támogatni, ennek az a következménye, hogy az EU-ban a hazai munkanélküliség az egyik legalacsonyabb, 5 százalék körüli, míg az EU-átlag 7, az euróövezeté pedig 8 százalék fölött van. Most 55 ezer munkahellyel kevesebb van, mint egy éve – mondta Schanda Tamás, sorolva azokat az intézkedéseket, amikkel egyes szektorokat igyekeztek tehermentesíteni például a járulék elengedésével.

DK: Bűnszervezetként kiválóan működnek a kormánypártiak, de kormányként megbuktak

A DK-s Vadai Ágnes szerint a kormány nem végzi a munkáját, csak a süket szövegeket nyomják, és a NER-es lopásokat segítik elő. Átlátható, nyilvános oltási terv nincs, nyilván nem értek rá nyáron, mert menni kellett az Adriára és a kormányzati kerti partikra, ősszel felpörgették a lopást, télen meg a Maldiv-szigeteken és Dubajban pihentek – mondta Vadai, aki szerint most káosz és fejetlenség van. Vadai azt mondta, ma Magyarországon arról kell dönteniük az egészségügyi dolgozóknak, hogy ki élhet és ki haljon meg.

A káosz most már mindenhol ott van az oltástól a válságkezelésig – mondta Vadai, aki szerint bűnszervezetként kiválóan működnek a kormánypártiak, de kormányként megbuktak. Orbán arról beszélt, hogy meggyógyítanak mindenkit, aztán 17 ezer ember halt meg. „Hát normálisak maguk, komolyan kérdezem, normálisak?” – kérdezte a DK-s politikus.

Vadai azt mondta, a kormányra egy döglött ebihalat nem lehet rábízni, nemhogy egy vidéki kócerájt (utalva arra, amit Orbán egyszer Brüsszelben mondott).

Kormány: Minden párt vezetésétől toboroztak Gyurcsány-fiúkat

Dömötör Csaba államtitkár azt mondta, az ellenzék óriási erőkkel próbálja aláaknázni az oltási programot, idézve Krekó Pétert, eltorzítva azt, amit mondott. Dömötör arról beszélt, hogy az ellenzék azért oltásellenes, mert oltásellenes. „Miért kampányoltak önök egyes vakcinatípusok betiltásáért?” – kérdezte Dömötör, aki azt kérte, ne nézzék hülyének őket, és ne nézzék hülyének a magyarokat. (Ezután Kövér László szólt közbe, hogy Vadai Ágnes hallgassa meg a választ, ne kiabáljon közbe, különben vállalnia kell a következményeket.)

Dömötör szerint az ellenzéknek már csak a kampány számít, minden párt vezetésétől toboroztak Gyurcsány-fiúkat, akik krumplit dobálnak, újságírókat fenyegetnek, stb.

MSZP: Megvan az ellenszer a vírus és a Fidesz ellen is

Az MSZP frakcióvezetője, Tóth Bertalan idézte Orbánt, aki korábban arról beszélt, hogy a felelősséget a kormánynak kell viselnie. Azóta azt mondja, volt, hogy az operatív törzs a felelős, aztán Brüsszel, most meg már a baloldal, Orbán azt mondja, nemcsak a vírus, hanem a baloldal ellen is küzdeni kell. De ennek a harcnak a magyar emberek isszák meg a levét – mondta Tóth, aki szerint a Fidesz-rezsim segítség nélkül hagyta az embereket a válság idején. „Ki üldözött el az egészségügyből csaknem 5000 orvost és ápolót? A Fidesz-rezsim” – mondta, felidézve, hogy a fideszes elit utazgat most is luxusutazásokra, miközben nemzeti konzultációt indítottak a nyitásról a szigorítások bevezetése előtt.

Tóth szerint életmentő lehet a 100 százalékos táppénz, a magasabb és hosszabban juttatott álláskeresési támogatás, a duplájára emelt GYES/GYED. Az MSZP-s képviselő szerint Magyarország megtanulta, hogy a Fideszre nem lehet számítani, de egymásnak tudunk segíteni, és van remény: megvan az ellenszer a vírus és a Fidesz ellen is, az ellenzéki pártok szövetsége egyre erősebb, és véget vethetünk a fideszes sötétségnek.

KDNP: A járvány mellett a baloldallal is meg kell küzdeni

Rétvári Bence azt mondta, az utolsó mondatban Tóth bevallotta, hogy járvány idején a baloldalnak a legfontosabb a kampány, a pozíciószerzés, és hogy egy remélt győzelem esetén besorolnak Gyurcsány Ferenc mögé. Valóban, a járvány mellett a baloldallal is meg kell küzdenie a kormánynak – mondta Rétvári.

Rétvári szerint nem árt, ha nem csak a baloldali portálok főcímeit olvassák el, hanem az emberek kommentjeit is, akik elmondják, hogy minden rendben ment az oltásnál. Rétvári elmondta, milyen sok ember van beoltva, és az ellenzék ilyenkor beszél káoszról, kudarcról. Az ellenzék 3,5 millió vakcinával kevesebbet vett volna, mert nem vettek volna keleti vakcinát, a nyugati vakcinák osztása pedig akadozik, és nem arányos.

Jobbik: Orbán elhagyta a valóságot

A jobbikos Jakab Péter azt mondta, sokadszor hallotta a kormányzati hirdetést, hogy az országnak működnie kell, de mit akarnak ezzel üzenni: az ország azért megy, mert az emberek működtetik, a kormány az, ami nem csinál semmit. Jakab Péter "a nép nevében" üzente, hogy működtessék azt, ha már milliós jutalmakat szavaznak meg maguknak. Senki, még a miniszterelnök sem tudja, mit hoz a holnap – mondta Jakab, aki szerint az egészségügy az összeomlás szélére jutott. Orbán azt mondta, egyetlen hétvége alatt be tudnánk oltani mindenkit, ehhez képest egyetlen hétvége alatt összeomlott az oltási terv – mondta.

Jakab Péter azt kérdezte, hol van a magyar kormány, aminek rengeteg adót fizetnek, de amikor baj van, képtelen döntést hozni. Orbán szerint a 2022-es kézilabda-Eb, a dubaji világkiállítás, és egy kelet-magyarországi motorversenypálya építése a legfontosabb, az embernek az jut az eszébe, hogy 220 felett elhagyod a valóságot – mondta Jakab, aki szerint a kormánypártiak el is hagyták, 20 milliárdból épülne stadion egy NBII-s csapatnak és alagutat építettek volna a Puskás Aréna alá Orbánnak.

Rekordokat dönt az államadósság, az államháztartási hiány, nyelik a pénzt, mint kacsa a nokedlit, és nem is próbálják megmenteni a bajba jutottakat, tesznek az egészre – mondta Jakab.

Kormány: Az ellenzék földönfutóvá tenné a másként gondolkodókat

Dömötör Csaba államtitkár azt mondta, Jakab egészségügyi adatokra hivatkozik, pedig pár napja nyitást követelt. Az oltási tervet Brüsszel szúrta el, mert késnek azok a vakcinák, amikről megállapodtak, szerencsére a kormány tudott szerezni máshonnan vakcinát. Sorolta, hogyan segített a kormány a családoknak és a kisvállalkozásoknak különböző támogatásokkal. A kisboltok például akár 60-70 milliós támogatást is igényelhetnek – mondta Dömötör, aki szerint ha Jakab Pétert érdekelné a magyarok helyzete, nem állt volna össze a baloldallal, ami nem adott nekik semmit.

Az ellenzék minden határt átlép: oltásellenes, az ülésteremben balhéznak, jobboldali újságírókat tiltanának el, és a másként gondolkodókat földönfutóvá tennék – mondta Dömötör, felidézve, hogy Jakab Péter korábban Gyurcsányékat szidta, most pedig elszegődött hozzá.

KDNP: Újabb 100 ezer vakcina érkezik Kínából

A KDNP-s Móring József Attila arról beszélt, hogy drámai napokat élünk, a brüsszeli vakcinabeszerzés lassú, ha Magyarország nem rendelt volna 3,5 millió keleti vakcinát, amivel már 500 ezer embert beoltottak, most nagy bajban lennénk. Szerdán újabb 100 ezer kínai vakcina érkezik – mondta Móring, aki szerint szörnyű szám, hogy milyen sok fertőzött van, és hogy több mint ezer ember van lélegeztetőgépen.

Rétvári Bence „válaszolt”, elmondva, hogy Magyarország milyen jól áll más országokhoz képest a kórházi ellátás terén, a baloldal viszont támadja a vakcinabeszerzést. Említette az orvosok béremelését is, és azt mondta, a védekezés terén Magyarországnak nincsen miért védekeznie, a baloldal önkényesen válogat ki egy-egy rosszabb napot, ahelyett, hogy mondjuk a teljes tavalyi évet hasonlították volna össze: Európában a legalacsonyabb halálozási többletet nézve itt volt a 9. legkisebb az arány. A kormány arra törekszik, hogy a regisztrált időseket húsvétig be tudják oltani. Rétvári szerint a baloldal most is határon túliak ellen uszít, és uszít a vakcinabeadással szemben.

Fidesz: A Brüsszeli elit eltitkolja a vakcinaszerződéseket

Kocsis Máté fideszes frakcióvezető azt mondta, a brüsszeli elit eltitkolja a vakcinaszerződéseket, pedig azokból világosan kiderülne, miért nincs elég oltóanyag. A magyar kormány jól döntött, amikor Brüsszelt megkerülve szerzett keleti vakcinákat, ezek emberéleteket menthetnek. Kocsis szerint az ellenzék központi, sunyi kampányt folytat az oltás ellen, hogy bizonytalanságot szüljön.

A beszédre Menczer Tamás államtitkár „válaszolt” a kormány részéről, arról beszélt, hogy Brüsszel rossz szerződéseket kötött, és ezeket sem tartják be a gyártók, majd azt mondta, Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter is azt mondta, emberkísérletet végez a kormány, amiből arra lehet következtetni, hogy ugyanazon a nyelvórán sajátították el a szeretet nyelvét. A külügyminiszter tárgyalásainak köszönhetően a héten 480 ezer vakcina érkezik – mondta végül Menczer.

Nemzetiségi szószóló: Az ellenzék merényletet követett el a cigány kultúra ellen

Ezután újabb kormányhű politikus szólalt fel, Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló a cigányzenészekről beszélt, majd az ellenzéket szidta: a DK-s Niedermüller Pétert és Pikó András józsefvárosi polgármestert is azzal vádolta, hogy merényletet követett el a cigány kultúra ellen. A cigányzenészeknek lesz jövőjük, ha nem a baloldalon múlik – mondta.

Rétvári Bence is arról beszélt, hogy a 100 tagú cigányzenekar a szerződések felmondása után elhagyja Erzsébetvárost, majd arról beszélt, hogy ha nem DK-s polgármester lenne, Gyurcsány Ferenc háborodna fel elsőként, és kiáltana rasszizmust.

Ezután véget értek a napirend előtti felszólalások, és kezdődtek az interpellációk.