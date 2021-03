Egy héten belül a második miniszter távozik a kormányból Szlovákiában

Több videót a 444-re!

Elfogadta Milan Krajniak szlovák munka-, szociális és családügyi miniszter lemondását Zuzana Caputová államfő Pozsonyban szerdán. Milan Krajniak, aki a négypárti szlovák kormánykoalíció második legnagyobb pártja, a jobbközép Család Vagyunk (Sme rodina) párt jelöltjeként vezette a szaktárcát, hétfőn jelentette be, hogy távozik posztjáról. Krajniak egy héten belül már a második miniszter, aki távozik a kormányból.

Szlovákiában a kormánykoalícióban hetek óta feszült a légkör, több miniszter, még a kormányfő leváltása is szóba került, de Krajniak távozásáról korábban nem esett szó. Távozását azzal indokolta, hogy pártja így akarja demonstrálni, mennyire érdekelt a koalíciós válság mihamarabbi rendezésében. A tárca vezetését Krajniak távozása után ideiglenesen az ugyancsak a Család Vagyunkhoz tartozó kormánytag, Andrej Dolezal közlekedésügyi miniszter veszi át.

A kormánykoalíció két kisebb, liberális pártja, a Richard Sulík vezette Szabadság és Szolidaritás (SaS), illetve a Veronika Remisová vezette Emberekért (Za ludí) hétfőn távozásra szólította fel Igor Matovic kormányfőt, belengetve annak lehetőségét, hogy amennyiben követelésük nem teljesül, nem zárják ki a kilépést a kormányból. Már pénteken, éppen ennek a két pártnak a követelése nyomán távozott posztjáról a legnagyobb kormánypárt, az Igor Matovic vezette, centrista Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) által a posztra jelölt Marek Krajcí egészségügyi miniszter.

A TASR közszolgálati hírügynökség jelentése szerint szerdán a gazdasági tárca vezetője, Richard Sulík a kabinet ülése után közölte, ez a kormányülés volt az utolsó, amin részt vett, a jövő hét elején bejelenti lemondását, amit majd az SaS által jelölt többi miniszter is követni fog. Sulík hétfőn még azt mondta, jövő hét szerdáig várnak azon követelésük teljesülésére, hogy Igor Matovic távozzon a miniszterelnöki székből. Sulík viszont azt is mondta, hogy továbbra is nyitottak a tárgyalásokra.

A szlovák hírügynökség szerdán idézte Mária Kolíkovát, az Emberekért párt igazságügyi miniszterét, aki a kabinet ülése után azt mondta, „nem tudja elképzelni a koalíció jövőjét az SaS nélkül”.

Szlovákiában a helyzet azután mérgesedett el jobban, hogy a kormányfő a liberálisok ellenében úgy döntött, vásárolnak oroszok koronavírus elleni vakcinájából, a Szputnyik V-ből. (MTI)