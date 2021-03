A puccsista mianmari hadsereg új ellenséget talált: Soros György alapítványát

Több videót a 444-re!

Támogatom

Őrizetbe vették a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány mianmari kirendeltségének munkatársását, és befagyasztották a szervezet helyi bankszámláit is csütörtökön. A Financial Times a térségben dolgozó elemzők alapján arról ír, hogy a lépés azt készítheti elő, hogy a hatalmat puccsal átvevő hadsereg külföldi érdekek képviselőjeként állítsa be Aun Szan Szu Kjit, akit a február eleji puccs idején vettek őrizetbe.

A Nyílt Társadalom Alapítvány mianmari irodájának pénzügyi vezetője, Phyu Pa Pa Thaw jelenleg is őrizetben van, és a rendőrség kilenc további munkatársat és igazgatósági tagot tervez kihallgatni.

Puccsellenes tüntetők Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

A Soros-féle alapítvány ellen a helyi állami sajtó kezdett a héten támadássorozatba: pénzügyi visszaéléssel vádolják őket. Az állami sajtó ezen kívül egy 2016-os fotót is újraközölt, melyen Aun Szan Szu Kji Soros György társaságában látható, és felsoroltak több eseményt, melyen a letartóztatott politikus többek között Soros fiával, Alexander Sorossal találkozott.

Az alapítvány közleményben utasította vissza a pénzügyi visszaélések vádját, és aggódva figyelik, hogy a hatóságok az alapítvány munkatársait szeretnék kihallgatni. Az alapítvány helyi irodáját már megszállták a hatóságok. A közlemény szerint a hadsereg olyan munkatársaik ellen lépett fel, akik nem követtek el semmi jogsértőt, és évek óta dolgoztak Mianmarban, hogy a helyi egészségügy és oktatás fejlődését elősegítsék. Az alapítvány alelnöke, Binaifer Nowrojee szerint a hatósági fellépés egyetlen célja, hogy elterelje a figyelmet az országban történtekről, és lejárassák azokat, akik ismét demokráciát és békét akarnak az országban.

A puccs kezdete óta Mianmarban tömegtüntetések zajlanak a hadsereg lemondását követelve. Erre a katonák többször is erőszakkal reagáltak, már több mint 210 ember vesztette életét, és legalább 2100 embert letartóztattak.

Közben a katonai junta újabb és újabb lépéseket tesz, hogy ellehetetlenítsék Aun Szan Szu Kjit: kezdetben illegálisan importált walkie-talkie-k miatt emeltek vádat ellene, de ezt azóta már kiegészítették sikkasztással és egyéb vádpontokkal is.

A hadsereg közben igyekszik nagyobb nyomást helyezni az ország bankrendszerére is, mivel a puccs óta akadozik a pénzügyi szektor: egyrészt rengetegen vették ki a megtakarításaikat, másrészt sok alkalmazott is csatlakozott a puccs ellen szervezett tömeges sztárjkokhoz.

A puccsisták a héten nemcsak Soros alapítványa ellen indítottak támadást, de az Oxfam és két másik NGO ellen is, befagyasztva a számláikat. Elemzők szerint a civil szervezetek elleni fellépésnek ez csak a kezdete lehet, és hamarosan további szervezetek is erre a sorsra juthatnak.