Koronavírus: újabb halálozási és fertőzési rekord

Csütörtök után ismét megdőlt a napi halálozási rekord a járványban, 213 elhunytat jelentett az operatív törzs. A halálozás hétnapos mozgóátlagának görbéje már szinte teljesen elérte a második hullám csúcsát.

Sosem regisztráltak még egy napon belül tízezernél több fertőzöttet, most ez a rekord is megdőlt. Ehhez közel 40 ezer tesztet végeztek, vagyis a minták 27 százaléka pozitív. A hétvégén ennél is több tesztből még kevesebb bizonyult fertőzöttnek.

Több mint tízezer fertőzöttet ápolnak kórházban, és 1174-en vannak lélegeztetőgépen. Bár névtelenül nyilatkozó orvosok és a Magyar Orvosi Kamara titkára szerint a kórházak már múlt héten a kapacitás határán voltak - nem az eszközök, hanem a szakszemélyzet hiánya miatt -, Gulyás Gergely miniszter ezt álhírnek és hazugságnak nevezte, Orbán Viktor pedig azt mondta, a hétvégén megnyugtató videokonferenciát tartott a kórházigazgatókkal.

Az oltottak száma 36 ezerrel nőtt, összesen közel 1,5 millió ember kapott már legalább egy adag vakcinát. Orbán Viktor szerint akkor lehet megkezdeni a lazítást, ha minden regisztrált 65 év felettit beoltottak, ez pedig 2,5 millió oltottnál reális. A jelenlegi oltási ütemből kiindulva ez április 22-re lehetséges, de ezt jelentősen átrajzolhatja még, ha az ígéreteknek megfelelően pótolják az elmaradt orosz vakcinaszállítmányokat.

Az elmúlt két hét lakosságarányos fertőzöttségi adatai alapján Somogyban, Komárom-Esztergomban és Nógrádban a legrosszabb a helyzet.

A pénteki országos rekorddal együtt több megyében és Budapesten (2037) is megdőlt a napi új esetszám csúcsa. Ide tartozik Bács-Kiskun (543), Baranya (287), Fejér (666), Győr-Moson-Sopron (682), Nógrád (325), Pest (1780) és Somogy (540).