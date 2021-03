Pert nyert a LEGO az EU egyik szerve ellen

Több videót a 444-re!

Egy 2019-ben kezdődött per fejeződött be a héten az EU luxemburgi bíróságán, amit a LEGO dán játékgyár indított az EUIPO ellen. Az EUIPO az EU-s védjegyek bejegyzéséért felelős szervezet, ahol az egymásba pattintható műanyag téglák dizájnját nem engedték levédetni, mondván ez egy technikai funkciója a játéknak, így mások is gyárthatnak hasonló elven működő összerakós játékokat.

A LEGO ezt megtámadta, és sikerrel járt. Az EU bíróságának ítélete szerint a dizájnt a LEGO levédheti. (dw)