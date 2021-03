Oltást adnak a tanároknak, de Orbán és Gulyás úgy beszélnek erről, mintha a fogukat húznák

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Miután a szakszervezetek heteken át követelték, a héten a kormány bejelentette: lehetővé teszik a pedagógusok soron kívüli oltását.

Ehhez sajátos kommunikációt választottak, amire felfigyelhettünk Orbán Viktor péntek reggeli, Kossuth rádiós interjújában és Gulyás Gergely miniszter szombati Facebook-posztjában is. Mindketten úgy méltatták a tanárokat, hogy közben megjegyzéseket tettek rájuk, nem is burkoltan összekacsintva azokkal, akiket zavar ez az intézkedés.

Orbán az egyik pillanatban értékesnek nevezte a munkájukat, de közben felemlegette a „nem pedagóguspárti” hangokat:

„Erről persze majd egy nagy vita lesz, hogy helyes-e előre venni a pedagógusokat. Ugye, a pedagógusoknak nincs könnyű dolguk egyébként. Nagyon fontos munkát végeznek, tán a legfontosabbat, mert mégiscsak a saját gyerekeinket bízzuk rájuk. Van olyan család, ahol több időt töltenek a pedagógusok a gyerekkel, mint mi, szülők. Tehát az ő munkájuk különösen értékes, ugyanakkor van, hogy nyári szabadság, tehát ismerjük ezeket a hangokat, amelyek kritizálják a pedagógusokat, tehát nem mindenki pedagóguspárti ebben az országban. Sok az igazságtalanság ebben a véleményben, hogy nyáron nem dolgoznak, és így tovább. Az én édesanyám egyébként gyógypedagógusként ment nyugdíjba, tehát én pontosan ismerem ennek a színét is meg a fonákját is. De most az a helyzet, hogyha vissza akarjuk engedni a gyerekeinket az iskolába, ami fontos, akkor be kell oltani a pedagógusokat. Kérek mindenkit, azokat is, akik esetleg fönntartásokkal vannak a pedagógusok iránt, hogy ezt fogadják el.”

Orbán és Gulyás decemberben a parlamentben Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Gulyás szombaton a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét (PDSZ) bírálta, mert szerinte ellenzéki pártnak képzelik magukat: annak ellenére is kritikákat fogalmaznak meg, hogy teljesült az alapvető követelésük.

Ő is úgy emelte ki a tanárok felelősségteljes munkáját, hogy rögtön hozzátette, mások azért nem kapnak ilyen különleges bánásmódot. „Sokan vannak, akik a tanárokhoz hasonlóan munkájukból adódóan naponta sok emberrel találkoznak és nem jutnak soron kívül oltáshoz. A jövő nemzedékek oktatása és nevelése kétségkívül az egyik legfelelősségteljesebb feladat. Ezért volt indokolt a PDSZ kérése és a kormány döntése. A szakszervezet kérésének teljesítése után is a kormányt szidalmazza és a tanárokat próbálja - egyébként sikertelenül - az iskolák több mint három hét múlva esedékes nyitása ellen hangolni. Ez ékes bizonyítéka annak, hogy a PDSZ-nek mind az iskolai oktatás, mind az általuk képviselt tanárok másodlagosak. Az elsődleges a kormánnyal való konfliktuskeresés. A járvány legnehezebb időszakában is. Ez egyszerre felelőtlen és sajnálatos.”

A PDSZ azért tiltakozott pénteken, mert az iskolákat már április 19-én kinyitnák, ami azért korai, mert a bejelentett oltási ütemezés alapján nem lesz elég idő arra, hogy mindenkiben kialakuljon a megfelelő védettség.

Orbán Viktor pénteken azt mondta, nyolc-kilenc nap után már hat a védőoltás, de ez nem igaz: valamekkora védettség kialakulhat ennyi idő alatt is, de a hivatalos vakcina-kisokos is szerint is többet kell várni. Korábban Müller Cecília is arról beszélt, helyesen, hogy két-három héttel az oltás után még mindenki veszélyeztetett.

A pedagógusokat jó néhány országban előrevették az oltási rendben abból a megfontolásból, hogy minél biztonságosabb körülmények között működtethessék az iskolákat. A magyar oltási tervben is szakszervezeti kérés nélkül előrevettek bizonyos szakmacsoportokat, például a rendvédelmi dolgozókat, a politikusokat, vagy a bírósági és ügyészségi dolgozókat.