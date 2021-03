Az amerikai járványügyi hatóság igazgatója egy negyedik hullámtól tart

Több videót a 444-re!

Egy lehetséges negyedik hullámra, pontosabban az újjáéledő járványra hívta fel a figyelmet Rochelle Walensky, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója. Walensky úgy fogalmazott, „jelenleg fél”, és ezt nem feltétlenül mint a CDC igazgatója mondja, hanem „mint feleség és anya, aki arra kér mindenkit, hogy egy ideig még tartson ki”.

Bár kiemelte azt is, hogy az oltások működnek, és ez reményt adhat mindenkinek, aggodalmát fejezte ki az emelkedő számok miatt. Kórházban is több embert ápolnak, mint egy héttel korábban, illetve az új megbetegedések száma is emelkedett tíz százalékkal egy hét alatt. Walensky ezért mindenkit arra kért, továbbra is hordják a maszkot, és tartsák egymástól a távolságot.

Rochelle Walensky, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója 2021. március 18-án Fotó: SUSAN WALSH/AFP

A Johns Hopkins adatai szerint a járvány kezdete óta eddig 549 364 amerikai halt meg a koronavírus miatt.

Eközben Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy április 19-ig annyi vakcinát halmoznak fel, amennyi a felnőtt lakosság 90 százalékának elég, New York kormányzója, Andrew Cuomo pedig azt jelentette be, hogy New York államban kedden megkezdik a harminc éven felüliek oltását is.

Szakértők most attól tartanak, hogy a járványnak az oltások ellenére is lesz egy negyedik hulláma, mert sok állam szinte teljesen megnyílt, a lakosság pedig már a nyári utazásokra készül. (Guardian)