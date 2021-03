A kínai vakcina mellékhatása: politikusok és orvosok mehetnek börtönbe Peruban, a magyarokkal is üzletelő Sinopharm felelősségét is vizsgálják

Kiderült, hogy nem is pillanatnyi, hanem hosszan tartó politikai mellékhatásokkal járt Dél-Amerikában a kínai vakcinagyártókkal való üzletelés. Az első felháborodás elülte után, amit a csókosok beoltása okozott Peruban, most azt kutatják, egyáltalán hogyan került be a Sinopharm az országba.

Mint korábban megírtuk a „Vicces mellékhatása van a kínai és orosz vakcináknak: ahol oltani kezdtek velük, ott bukni kezdtek a politikusok” című cikkben, Peru – hasonlóan Magyarországhoz – minél korábban szeretett volna oltóanyaghoz jutni. Ezért már tavaly nyáron szerződést kötöttek a kínai Sinopharm vakcina gyártójával arról, hogy már az oltóanyag vizsgálatának harmadik kísérleti fázisában részt vesznek, hogy később ennek fejében nagy mennyiségű oltáshoz juthassanak. Csakhogy idén év elején kiderült, hogy ha már szereztek pár ezer ampullát 2020. őszén, egy negyedévvel a lakossági oltókampány kezdete előtt titokban beoltották előbb Martín Vizcarra akkori elnököt és családtagjait, majd az ország gazdasági-politikai elitjének, illetve a kísérleteket végző egyetemek vezetésének közel 500 tagját.

A botrány mostanra alaposan megrengette a visszatérő korrupciós botrányok miatt jellemzően eleve heves perui politikai életet. Parlamenti és rendőrségi vizsgálatok is folynak annak felderítésére, hogy pontosan hogyan került a Sinopharm vakcina az országba, és ezzel hogyan élt vissza az országot vezető elit.

Francisco Sagasti elnök nyilvánosan arról beszélt nemrég, hogy becsapva érzi magát, miután kiderült, hogy a kormány több minisztere is titokban beoltatta magát. Az is most derült ki, hogy Sagasti annyira dühös lett az egykori egészségügyi miniszterére, Pilar Mazzettira, hogy pszichológushoz kellett fordulnia, mert képtelen volt feldolgozni az indulatait.

Mazetti azzal csinálta ki idegileg a főnökét – Peru elnöki köztársaság –, hogy a parlamentben ugyan kritizálta a magát stikában beoltató előző, megbuktatott elnököt, rövidesen róla is kiderült, hogy titokban beoltották.

A tavaly novemberben hivatalba lépett elnök adminisztrációja mindenesetre gőzerővel folytatja a vizsgálatokat, nem kizárva, hogy korrupciós és egyéb gyanúk miatt vádemelésekre is sor kerülhet.

Korrumpáltak a kínaiak?

Bár erre még nem találtak megdönthetetlen korrupciós bizonyítékot, az ügyben a kínai gyógyszergyár felelőssége is felmerült. Két ok miatt. Egyrészt nem sokkal az eredeti, a harmadik tesztfázisban felhasználandó vakcinaadag lekötése után egy újabb, a kísérletekkel nem indokolható, kisebb szállítmányról is megállapodtak, melyből végül a csókosok kaptak. Konkrétan az történt, hogy miután leszállították az önkénteseknek beadandó vakcinamennyiséget, a Sinopharm újabb, 3200 adagos oltóanyag-szállítmányt küldött.

Másfelől a helyi tényfeltárók egyre több, a gyanút erősítő dokumentumot túrnak elő. Például arról, hogy az egészségügyi minisztérium illetékes tisztviselője, Sofía Patricia Salas Pumacayo azután írt alá egy rendkívüli engedélyt egymillió adag Sinopharm vakcina importjáról idén januárban, hogy tavaly szeptember-októberben titokban beoltották a szerrel.

Salas az őt faggató parlamenti vizsgálóbizottságnak aztán elárulta, hogy annak ellenére adta meg az importengedélyt, hogy a kínai vakcinának nemhogy nem volt ideiglenes forgalomba hozatali engedélye az országban, de ilyet nem is kértek, ráadásul még a vakcina harmadik tesztfázisának adatait sem osztották meg a perui féllel. Erről a kísérleti fázisról nemhogy végleges, de előzetes adatokat sem kaptak a peruiak, a témában döntő politikusok és kormánytisztviselők valamiért mégis aláírták a papírokat.

Nem tudni, hogy a megindult vizsgálatok miatt vagy más okból, de Peru hiába épített ki igen hamar szoros kapcsolatot a Sinopharm gyártójával, és hiába állapodtak meg 38 millió adag leszállításáról, az országba eddig összesen mindössze egymillió adag érkezett meg.