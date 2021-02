Vicces mellékhatása van a kínai és orosz vakcináknak: ahol oltani kezdtek velük, ott bukni kezdtek a politikusok

Több 444 videó?

Nem várt és laborkísérletekkel kimutathatatlan mellékhatása van a kínai és orosz vakcináknak: azokban a letin-amerikai országokban, ahol először vetették be ezeket, egy rakás politikus bukását okozták.

A jelenséget először Peruban tapasztalták, a dél-amerikai ország ugyanis az egyike annak a néhánynak, amely a kínai féllel kötött szerződés szerint részt vett annak a Sinopharm-vakcinának a harmadik tesztfázisában, amit nálunk mától kezdenek tömeges oltásra használni.

A perui vakcinaátkot igazából egy tényfeltáró újságíró, Carlos Paredes hozta az ország vezetőire, amikor leleplezte, hogy bár az lakosság tömeges oltása idén, 2021. február 21-én kezdődött el a latin-amerikai országban, annak akkori elnöke, Martin Vizcarra titokban már 2020. októberében megkapta a vakcinát. Miután Vizcarra beismerte a dolgot és a parlamentben nagy botrány tört ki, Pilar Mazzetti egészségügyi miniszter azt mondta, hogy az elnöknek nem szabadott volna ilyet tennie. Rövidesen kiderült, hogy Mazettit is rég beoltották titokban, a politikus le is mondott. Ahogy dagadt a botrány, az is kiderült, hogy a hivatalosan közölt tesztmennyiségen kívül Peru politikai vezetői titokban megrendeltek 3200 adag oltóanyagot, amit a politikai-gazdasági és egyházi elit tagjai, illetve a vakcinaüzletek lebonyolítói kaptak meg.

A lavinaszerűen dagadó botrány miatt eddig lemondott a külügyminiszter, a vizsgálatokat szervező egyetem teljes vezetése és egy rakás alacsonyabb-magasabb beosztású kormányzati politikus, de a dolognak még messze nincs vége.

Hasonló botrány söpört végig Argentínán, ahol az orosz Szputnyik oltóanyagot használták. Itt egy újságíró szólta el magát egy podcastban arról, hogy őt már beoltották az Egészségügyi Minisztérium épületében. Hamarosan kiderült, hogy Gines Gonzalez Garcia egészségügyi miniszter összerakott egy minimum 70 személyből álló VIP-listát szenátorokból, egyéb politikusokból, szakszervezeti vezetőkből és hatalomközeli újságírókból, akiket az országot sújtó vakcinahiány ellenére titokban beoltottak.

A botránynak eddig két áldozata van: az egészségügyi miniszter, aki az elnök felszólítására azonnal lemondott, és a titkát kifecsegő újságíró, Horacio Verbitsky, aki kirúgtak a munkahelyéről, de elképzelhető, hogy sokak kényszerülnek még lemondani.

A harmadik dél-amerikai érintett az oltásügyben eddig bezzegországnak tekintett Chile, ahol a kínai Sinovaccal és a Pfizer vakcinával oltanak. Itt nemrég derült ki, hogy az elvileg szigorú oltási rend ellenére 37 ezren soron kívül kaptak oltást, köztük politikai vezetők is. Itt még az elején tartanak, a felelősséget eddig senki sem vállalta és folynak a vizsgálatok.