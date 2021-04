Egy békés tüntetés köztiszteletben álló szervezőit ítélték el a népköztársaság bírái Hongkongban

Nagyon komoly, köztiszteletben álló, egykor a hongkongi törvényhozásba is beválasztott embereket ítéltek el, magyar idő szerint csütörtökre virradó hajnalban, a Kínai Népköztársaság bírái.

A per egy 2019-es tüntetés szervezői ellen folyt. Az akkori demokráciapárti megmozdulás teljesen békés maradt, ám a hatóságok szerint a megjelentek engedély nélkül elhagyták a demonstráció helyszínéül jóváhagyott parkot, és elvonultak a közeli kormányzati irodákhoz is. A vonulás egyik fő oka egyébként az volt, hogy 1,2 millió ember gyűlt össze, és a tömeg egy idő után már nem fért el a parkban.

A szervezők, és így a most elítélt jogvédők között van Martin Lee, a 82 éves aktivista, aki korábban képviselő is volt, továbbá Jimmy Lai médiamágnás is, aki ellen más ügyekben is folyik elvárás. A büntetésük még nem ismert, de 5 - 10 éves börtönt is kaphatnak.

Martin Lee. Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

A kommunista kínai vezetés néhány éve szisztematikusan leépíti a hongkongi demokráciát, és a helyi választott képviselők helyett Pekingből kinevezett helytartók vezetésére bízza az irányítást. A helyiek egyre kétségbeesettebb tiltakozásait pedig egyre brutálisabban veri le. (Guardian)