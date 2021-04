Nagy lendülettel folytatódott az oltási kampány, tetőzni látszik a harmadik hullám

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

211 újabb halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon. Az operatív törzs napi jelentése szerint kórházban 11571 beteget ápolnak, közülük 1440-en szorulnak gépi lélegeztetésre. Ez utóbbi két adat napok óta stagnálást mutat, ami alapján arra következtethetünk, hogy tetőzhet a harmadik hullám.

Az újonnan azonosított fertőzöttek napi számából messzemenő következtetéseket nem vonnánk le, az ugyanis nagyban múlik az elvégzett tesztek számától is. Most tesztből 27094-et végeztek, ezzel találtak 6566 új fertőzöttet, vagyis a pozitív tesztek aránya meghaladja a 24 százalékot, bőven magasabb a WHO által ajánlott 5 százalékos szintnél. A 6566 azonosított új eset azonban jóval kevesebb az elmúlt három hét átlagánál, ilyen kevés ú fertőzöttet vasárnap legutóbb március első hetében azonosítottak.

Jó hír, hogy a négynapos ünnep nem törte meg az oltási kampány lendületét. Vasárnapra már 2,3 milliónyian, a teljes lakosság 22,9 százaléka kapta meg legalább az első védőoltást. Csak szombaon 76850 ember kapta meg a védőoltás első dózisát.

Ahogy az országos, úgy a megyei adatokat is torzítja, hogy hétvégente kevesebb tesztet végeznek. Ez alapján úgy tűnhet, hogy mindenhol javult a helyzet, de ebből messzemenő következtetéseket nem vonnánk le, kiolvasni leginkább azt lehet az adatokból, hogy kevesebb teszttel kevesebb fertőzöttet találnak: