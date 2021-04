Ezek a szabályok lépnek életbe, ha meglesz a 2,5 millió beoltott

A kormany.hu tájékoztatása szerint amint Pintér Sándor belügyminiszter határozatban hivatalosan is megállapítja, hogy Magyarországon átlépte a 2,5 milliót a beoltottak száma, akkor az alábbi intézkedések lépnek életbe:

A kijárási tilalom este 8 helyett este 10 órakor kezdődik és reggel 5 óráig tart.

Az üzletek már reggel 5-kor kinyithatnak és egészen este 9:30-ig nyitva is lehetnek.

Azok a boltok, amelyeknek zárva kellett lenniük március 8. óta, egy újfajta, négyzetméter alapú szabály szerint kinyithatnak. Ez azt jelenti, hogy átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat az adott üzletben.

Kinyithatnak a fodrászok, a kozmetikák és más szolgáltatók.

Az éttermek és vendéglátó üzletek viszon nem nyithatnak ki, a szállodák továbbra sem fogadhatnak vendégeket.

Várhatóan kedd éjfélkor, legkésőbb szerdán délelőtt éri el a 2,5 milliót a beoltottak száma. A most kiadott kormányzati tájékoztató is megerősíti, hogy a pedagógusok oltását követően április 19-én kinyithatnak az iskolák is annak ellenére, hogy ezzel a PDSZ nem ért egyet.