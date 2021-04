Karácsony szerint a szerdai nyitás a kormány „kísérlete”, amelynek eredménye rajtunk múlik

„Megértem azok megkönnyebbülését, akiknek így megmenekülhet az üzlete, a munkahelye. Megértem az igényt, hogy visszakapjunk valamit a szabadságunkból” - írja kedd esti posztjában Karácsony Gergely, miután Orbán Viktor bejelentette: 2,5 millió ember megkapta a koronavírus elleni védőoltást, így szerdán nyithatnak az üzletek és a szolgáltatók.

A főpolgármester arra figyelmeztet, hogy más országokkal szemben a kormány úgy döntött, „nem a fertőzöttségi adatokhoz, nem a kialakult immunitáshoz, hanem az első oltást megkapók számához igazítja a korlátozások enyhítését. Ez a kísérlet komoly felelősséget tesz minden állampolgár vállára. Hiszen azokban az országokban, ahol a magyarnál nagyobb az átoltottság, ennek eredménye csak hosszú hetek múlva jelentkezett a járványadatokban.

A mai miniszterelnöki bejelentés után a mi hozzáállásunkon is múlik, hogy a járvány lecsengésére vagy drámai erősödésére számíthatunk-e a következő hetekben”

- hangsúlyozza Karácsony, aki óvatosságra, az egészségügyi szabályok betartására és tesztelésre szólít fel mindenkit.

Mert „az oltás, különösen az első oltás önmagában nem állítja meg a járványt. A fertőzés továbbra is emberéletek százait veszi el nap mint nap. Családok ezrei gyászolnak vagy imádkoznak a lélegeztetőgépen lévő szeretteik gyógyulásáért. Magyarországon népességarányosan világviszonylatban is kiugróan magas a halálozások száma továbbra is. A kórházakban az emberi teljesítőképesség határán küzdenek a betegekért az orvosok, a rezidensek és az ápolók.”