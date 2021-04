Nem populista, EU-ellenes tiltakozás olvasható egy elterjedt szendvicskrémen, bár elsőre úgy néz ki

Olvasónkat, Ildikót alaposan meglepte, hogy amikor leküldte a fiát reggeliért, a gyerek az alábbi termékkel tért haza:



"Hazai és finom! Nem EU!!" Ezzel kívánunk szép reggelt!!??:((("

- álmélkodott Ildikó.

Ha jól értem, olvasónkat a termék nemzeti színű dizájnnal és nagybetűs felirattal is kihangsúlyozott HAZAI mivolta és az unió szembeállítása szomorította el.

A címke szövegének bármelyik lehetséges értelmezése furcsa.

A krém hazai, vagyis nem EU-s? Vagy azért finom, mert nem EU-s, hanem magyar? A gyártó így kacsint a vevőinek, hogy ez nem a legendásan szar uniós szenvicskrémek egyike? Vagy azért finom, mert bár magyar (=uniós), de a benne lévő kulcsösszetevő, a növényi zsír már nem uniós, hanem, mittudomén, orosz, török vagy kínai, ergó az Igazi Magyar Ízlésnek megfelelőbb, mint a brüsszeli?

Gyorsan megkerestem a krémet gyártó magyar családi vállalkozást, az Egyed család tulajdonában lévő kaposvári Fino-t, hogy gyorsan kiderüljön: a termékük csomagolása nem valamiféle unióellenes nacionalizmus, hanem éppen az EU előírásai miatt ilyen.

A levezetés a következő:

A csomagoláson a magyar előírások értelmében olvasható a "HAZAI" megjelölés, ami olyan termékekre írható rá, amik alapanyagainak több, mint a fele magyar származású és a feldolgozásuk összes lépése Magyarországon történt. Ez igaz erre a krémre is. Ugyanis magyar tejből készül. A hozzá felhasznált növényi zsír viszont egy EU-n kívüli országból érkezik.

Azt egy, a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló EU-rendelet szabályozza, hogy pontosan mit, hogyan és mekkorával kell ráírni az unióban gyártott ennivalók csomagolására.

Ez azt mondja ki, hogy ha a csomagoláson szavakkal szerepel a termék eredete - ebben az esetben ez a "hazai" szó - akkor ugyanazon a felületen és minimum háromnegyed akkora méretű betűkkel kötelező jelezni, ha a cucc elsődleges összetevői között van EU-n kívüli hozzávaló is. A rendelet nemcsak a kötelező felirat helyét és méretét szabja meg, hanem azt is, hogy az eredetet milyen szöveggel lehet jelezni. A jogszabályban szereplő egyik lehetőség a kaposvári címkén is olvasható "nem EU"-szöveg használata.

Szóval ez nem a fikadék uniós növény zsíroknak címzett epés beszólás, hanem egy szabályos uniós termékcímke.

Eddig tartott a cikk, a végére pedig jöjjön egy utolsó utáni csavar, csakis az igazi ínyenceknek. Mint a gyárban megtudtam, a feldolgozott ( vagyis kartonba kiszerelt, ipari feldolgozáshoz optimalizált ) növényi zsír igazából az EU-ból érkezik Kaposvárra, konkétan, Belgiumból. Ott történik ugyanis a finomítása. De a zsír származási helye ( mint megtermelt alapanyag ) EU-n kívüli, és nekik ezt kell deklarálniuk a csomagoláson.