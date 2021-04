Ami még Florida Mantől is sok

Matt Gaetz Fotó: JOE RAEDLE/AFP

„Matt Gaetz soha nem fizetett szexért. Matt Gaetz visszautasítja az összes gusztustalan vádat. Matt Gaetz soha nem látogatott ilyen weboldalakat. Matt Gaetz nagyra tartja múltbeli kapcsolatait, és nagyon várja, hogy megházasodhasson élete szerelmével.”

Ez a gyerekes és kevéssé meggyőző védekezés mindenkitől nevetséges lenne, Matt Gaetz azonban nem akárki. A még mindig csak 38 éves kongresszusi képviselő évek óta az amerikai Republikánus Párt feltörekvő sztárja, szélsőjobboldali tévéműsorok kedvenc beszélő feje, Donald Trump egyik leghűségesebb harci kutyája. Most viszont olyan botrányba keveredett, ami nem csak politikusi karrierje végét jelentheti, hanem még otthonában, Floridában is általános megdöbbenést okozott.

Florida Man, a floridai férfi stabil szereplője az amerikai bulvárhíreknek. Az állam lakói valamiért nagyon szeretnek teljesen őrült, abszurd és életveszélyes helyzetekbe kerülni, folyamatosan termelve a „FLORIDA MAN A CSECSEMŐJÉVEL A KEZÉBEN SZEREZTE VISSZA EGY NÉGYMÉTERES ALLIGÁTOR SZÁJÁBÓL A FELESÉGE VIBRÁTORÁT” című híreket.

Florida Manhez hasonló közhely a floridai politikus is, aki az amerikai mércével legendásan korrupt helyi viszonyokat igyekszik saját gyarapodására kihasználni. Ha egy sötét ingatlanfejlesztő némi csúszópénzért cserébe azt kéri, hogy a floridai politikus oldja fel egy természetvédelmi területen az építési tilalmat, ő csak annyit kérdez, hogy hol kell ezt aláírnia.

Matt Gaetznak már az apja is befolyásos floridai politikus volt, így természetes volt, hogy a pléhvigyorú, mindig belőtt hajú fiú is ezt a szakmát választja. 2010-ben, 28 évesen választották be a floridai képviselőházba, ahonnan 2016-ban, Donald Trump győzelme után lépett feljebb.

Az ifjú Gaetz eredetileg egy másik befolyásos amerikai politikusdinasztia, a Bushok, és a Florida kormányzójaként is működő Jeb Bush támogatója volt, azonban gyorsan megérezte az idők szelét, és Trumpra váltott. Az elnök támogatásának is volt köszönhető, hogy 2016-ban ő nyerte a republikánusok előválasztását az 1-es számú floridai kongresszusi választókörzerben. Maga a képviselőválasztás már csak formalitás volt. A formájáról serpenyőnyélnek is nevezett Északnyugat-Florida sokban különbözik az állam déli, pálmafás, erősen latin részétől, például abban is, hogy ez a kulturálisan inkább redneck vidék megbízhatóan mindig a republikánusokra szavaz.

Gaetz fiatal és zöldfülű képviselőként is gyorsan országos ismeretségre tett szert Washingtonban, leginkább azzal, hogy nála nem nagyon lehetett ott Trump-pártibb politikust találni. Gaetz imádott szerepelni, jól fésült imidzse illett a Fox News a többi, Trumpot támogató tévétársaság műsoraiba, így az ifjú floridai képviselő a következő négy évet az elnök harci kutyájaként teljesítette.



Ebben a minőségében 2021. januárjában ért a csúcsra, amikor vezető szerepet vállalt a választáson győztes Joe Biden elnökké avatásának szabotálásában, Ezek a kísérletek végül nem jártak sikerrel annak ellenére sem, hogy Gaetzet és hasonlóan szélsőséges politikustársait még a Capitolium megrohamozása sem tántorította el az amerikai demokrácia alapjainak kikezdésétől.

Gaetz viselt dolgairól már ebben a négy évben is voltak pletykák, többször is felmerült, hogy a konzervatív jófiú álcája alatt valami egészen más van. Állítólag a Republikánusok kongresszusi vezetőinek is figyelmeztetniük kellett Gaetzet, hogy viselkedjen úgy, ahogy egy ilyen jeles intézményben illik. Ez a színfalak mögött történt, az az egészen bizarr epizód viszont nem, amikor Gaetz 2020 nyarán közölte, hogy együtt él egy 19 éves kubai fiatalemberrel, aki ugyan csak egy volt barátnője testvére, de ő a saját fiának tartja.

Az igazán nagy botrány azonban csak idén március végén robbant ki, amikor a New York Times megírta, hogy Gaetz ellen az amerikai igazságügyminisztérium nyomoz, mert erős a gyanú, hogy

a floridai képviselő szexuális kapcsolatot létesített egy 17 éves, fiatalkorú lánnyal, ráadásul pedig pénzt is adott neki ezért.

Ha ez a gyanú beigazolódik, Gaetz súlyos évekre börtönbe kerülhet. Fiatalkorú sértettnek pénzt adni szexért cserébe, ráadásul pedig egyik államból a másikba utazni vele emberkereskedelemnek minősül az amerikai törvények szerint, és ezekre az ügyekre az igazságügyminiszérium különösen figyel.

Az ügy kulcsszereplője egy másik befolyásos floridai sarja, Gaetz egykori jóbarátja, Joel Greenberg lehet. Greenberg egy floridai megye adóhivatalát vezette egészen tavalyi letartóztatásáig, amikor többek közt emberkereskedelemmel vádolták meg. Greenberg annyira színes figura, hogy még Roger Stone, aki évtizedek óta működik az amerikai politika legsötétebb alakjainak háttérembereként, és egy méretes Richard Nixon-tetoválás van a hátán, is csak annyit mondott róla a Politicónak, hogy

„nagyon excentrikus”.

A korábban a reklámszakmában tevékenykedő Greenberg hivatalnokként 1,5 millió dollár közpénzt költött fegyverekre, golyóálló mellényekre, drónokra és kriptovaluta bányászására használatos számítógépekre. Ebbe talán még nem bukott volna bele Floridában, viszont amikor egy riválisát kamu Facebook-profilokról kezdte el azzal vádolni, hogy kiskorúakkal létesített szexuális kapcsolatot, már elkezdtek ellene nyomozni. És gyorsan kiderült, hogy nem a riválisa volt az, aki 18 év alattiakhoz közeledett.

Greenberg ellen hamarosan azért emeltek vádat, mert a prostitúció és a randioldalak közötti szürke zónában mozgó weboldalakon ismerkedett olyan nőkkel, akik „ajándékokért”, utazásért, anyagi juttatásokért cserébe létesítenek kapcsolatot férfiakkal. Ezek közül talán a Seeking Arrangement a legismertebb, ahol reménybeli „sugar daddy”-k, azaz nagyvonalú idősebb férfiak találkozhatnak ilyen típusú kapcsolatokra vágyó, jellemzően fiatalabb nőkkel.

Greenberg az így megismert nőket bemutatta Gaetznek is, és a képviselő is szexuális kapcsolatot létesített velük. Az ilyen alkalmakkor rendszeresen fogyasztottak extasyt is. A New York Times azt állítja, láttak olyan számlákat, amik egyértelműen bizonyítják, hogy a férfiak pénzt utaltak a nőknek, de annak feltárása, hogy ezt tényleg szexért fizették, ahogy egyébként a nők ismerőseiknek állították, még a nyomozókra vár.

Az viszont már biztos, hogy Greenberg egy 14-17 év közötti lánnyal is szexuális kapcsolatot létesített, jelenleg is rács mögött van, és akár több évtizedig ott is maradhat. Azt még nem tudni, hogy Gaetzet pontosan mivel vádolhatják meg, de az biztos, hogy az amerikai igazságügyminisztérium még Donald Trump elnöksége alatt kezdett el ellene nyomozni, és ez is annak lehet a jele, hogy a képviselő valamilyen nagyon súlyos bűntényt követhetett el.

A New York Times első cikke után gyors egymásutánban több csontváz is kiesett a floridai szekrényekből. Kiderült például, hogy Gaetz és néhány fiatal washingtoni kollégája egy pontrendszeres játékot is kitaláltak, amiben a pontgyűjtéshez minél több kolléganőjükkel, beosztottjukkal, gyakornokokkal kellett lefeküdniük. A szűznek tartott célpontokot külön díjazták. Az is kiderült, hogy Gaetz képviselőtársainak mutogatott meztelen felvételeket olyan nőkről, akikkel korábban lefeküdt. A CNN információi szerint az egyiken például egy pucér nő hullahoppozott.

Fotó: AFP

Gaetz, aki tavaly decemberben Trump floridai birtokán jegyezte el a menyasszonyát, mindent tagad. A fent idézett gyerekes közlemény mellett arról is beszélt, hogy ő csak annyit tud a nyomozásról, hogy nőkkel kapcsolatos, de az a gyanúja, hogy valaki „úgy akar csinálni, mintha nagyvonalúságom volt barátnőimmel valami becstelenség lenne”. Szerinte 17 éves nővel legutóbb 17 éves korában volt dolga, az pedig végképp nem igaz, hogy egy 17 évessel utazgatott volna.



Védekezése részeként egy teljesen hihetetlen sztoriba is bonyolódott azzal kapcsolatban, hogy az ellene folyó nyomozás valójában egy bonyolult zsarolási manőver része, amiben két férfi egy állítólag Iránban fogva tartott (valójában minden bizonnyal már halott) amerikai túsz kiszabadítására próbált pénzt szerezni a Gaetz-családtól.

Hogy Gaetzet valóban megvádolják-e emberkereskedelemmel vagy valamilyen hasonlóan súlyos bűncselekménnyel, hamarosan kiderül. Amennyiben igen, minden bizonnyal vége gyorsan felívelő politikai karrierjének. Kérdéses viszont hogy mi történik, ha a floridai képviselőnek büntetőjogi következményekkel nem kell szembenéznie, csak politikailag.

Amikor a New York Times először írt a Gaetz elleni nyomozásról, párttársai közül szinte senki nem kelt a védelmére. Ez csak megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, hogy Gaetz a Republikánus Párton belül is nagyon népszerűtlen, egyrészt mert elviselhetetlen alak, másrészt pedig mert a pártnak ahhoz a trumpiánus szárnyához tartozik, amit a washingtoni vezetők igyekeznek levakarni magukról.

A kevés Gaetz mellett kiálló republikánus képviselő közül a leghíresebb az a Marjorie Taylor Greene, aki a többek közt egy globális pedofil összeesküvésben hívő QAnon-őrület egyetlen washingtoni támogatója. A jelek szerint amikor tényleg ilyesmivel találkozik, az kevésbé zavarja.

Gaetz azt mondta, hogy egyelőre nem tervez lemondani a képviselőségről, de arról is beszélt, hogy lehet, hogy kiszáll a politikából, és inkább a Trump-hívőknek túlságosan centrista Fox News helyére törekvő Newsmax tévécsatornánál vállal állást. Börtönből azért azt is nehéz lenne.