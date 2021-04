Mészáros Lőrincet még nem előzte meg, de Kim Kardashian önerőből lett dollármilliárdos

Kim Kardashian nevét a Forbes először 2011-ben említette meg, amikor a hírességéről híres híresség 6,6 millió követőt szedett össze Twitteren. Most, tíz évvel később pedig azért írnak róla, mert ő is felkerült a Forbes azon listájára, ami a világ leggazdagabbjait, a dollármilliárdosokat sorolja. Kardashian vagyonával a 2755 gazdag ember közül a 2674. helyet szerezte meg, amivel a 2035. helyen álló Mészáros Lőrincet nem tudta megelőzni. A Forbes becslése szerint utóbbinak másfél milliárd dollárnyi vagyona van, Kardashian pedig épp csak elérte az egymilliárd dollárt. Igaz, az ehhez hiányzó több mint kétszáz millió dollárt az utóbbi pár hónapban sikerült összegyűjtenie, mert októberben még 780 millió dollárra becsülték a vagyonát.

Fotó: Forbes

A Forbes összeállítása szerint amíg Mészáros Lőrinc a vagyonát „változatos” forrásokból szedte össze, addig Kardashiannál a vagyon forrásaként a kozmetikumokat és a valóságshow-kat jelölték meg. Nyilván egyszerű lenne Kardashian vagyonosodási életútját annyival elintézni, hogy amiért híres volt, kapott egy saját realityt, hogy aztán még híresebb legyen, és ezt kihasználva eladott pár alapozót. De itt fontos megjegyezni, hogy Kardashian a leggazdagabbak listája mellett szerepel a Forbes egy másik, tavalyi listáján, ami Amerika azon nőit listázza, akik önerőből lettek gazdagok. Kardashian a 24. helyet érte el ezen a listán, amin legkisebb húga, az a Kylie Jenner is szerepel, aki tavaly szintén felkerült a dollármilliárdosok listájára, hogy szinte azonnal le is kerüljön róla, miután kiderült, csalt, hogy felkerülhessen rá, és vagyona valójában nem érte el a milliárdot.

Valószínűleg többen is szívesen vitáznának arról hogy Kardashian vagyonosodása mellett mennyire valid az önerő kifejezést használni, de tény, hogy vagyona nagyrészét nem örökségből szerezte. Hacsak nem számítjuk örökségnek kapásból a vezetéknevét, pontosabban azt, hogy apja az a Robert Kardashian volt, aki barátját, O. J. Simpsont védte ügyvédként a bíróságon, miután a sportolót megvádolták felesége és annak új pasija meggyilkolásával.

Kardashian nyilván nem a semmiből építette fel karrierjét, hisz Los Angelesben nőtt fel, gazdag családban, tinédzserként Michael Jackson unokaöccse volt a pasija, majd olyan hírességeknek rendezgette a gardróbját fizetésért cserébe, mint Cindy Crawford vagy Paris Hilton. És bár Paris Hiltonnal sikerült össze is barátkoznia, végül nem emiatt ismerték meg a nevét, hanem mert volt pasija, a Ray J néven ismert rapper kiszivárogtatta a közösen készített szexvideójukat. A videó hatására szerződtették Kardashiant, pontosabban az egész családját a Keeping Up with the Kardashians című realityre, amit 13 éven és húsz évadon át forgattak, egészen addig, amíg az egész családnak elege lett, és lassan kiszállt belőle mindenki.

A valóságshow és az annak köszönhető szereplések nyilván rengeteg pénzt hoztak Kardashiannak, de vagyonát az dobta meg igazán, amikor 2017-ben, látva húga, Kylie Jenner sikereit – vagyis azt, hogy az alig húszéves húga betegre keresi magát azzal, hogy saját nevével ellátott szájfényeket árul –, Kardashian megalapította a KKW Beautyt. Első termékét, egy kontúrozó palettát, amiből 300 ezer darabot gyártottak le, mindössze két óra alatt adta el. Egy évre rá a KKW Beauty már alapozókat, szemfestékeket, rúzsokat és parfümöket is árult, ezekkel pedig viszonylag gyorsan hozott össze egy százmillió dolláros bevételt.

2020-ban Kardashian viszont már nemcsak abból szerzett pénzt, hogy az emberek KKW márkajelzésű alapozókat kentek nemcsak az arcukra, de már az egész testükre, hanem abból is, hogy a Coty megvette a cég tulajdonjogának 20 százalékát, összesen 200 millió dollárért, amivel a KKW értékét rögtön egymilliárd dollárra becsülték. (A Coty egyébként ugyanebben az évben Kylie Jenner kozmetikumait árusító cégéből is felvásárolt 5 százaléknyi tulajdonjogot.)

Kardashian ezután, 2019-ben döntött úgy, hogy a kozmetikumok mellett nem ártana valami mást is reklámozni Instagramon, mondjuk alakformáló fehérneműket. A bugyikat először Kimono néven akarta piacra dobni, de miután már Kiotó polgármestere is nyílt levélben tiltakozott, hogy a japánokkal szemben ez kulturálisan problémás, brandjét átnevezte inkább Skimsre. A 2020 tavaszán kezdődő járvány majdnem betett a bugyiknak, miután az embereket kevésbé érdekelte, hogy a melegítőjük alatt mennyire van lelapítva a hasuk, de Kardashian gyors volt, és a hasleszorítós fehérneműk helyett inkább otthoni, kényelmes ruhákat dobott piacra. Bár egyelőre nem hozták nyilvánosságra a Skims bevételeit, a Forbes értesülései szerint a cég becsült értéke 500 millió dollár lehet, Kardashiannak pedig többségi részesedése van benne, amivel egészen biztos, hogy elérte már az egymilliárd dolláros vagyont.

Természetesen a valóságshow-ból, a kozmetikumokból és a bugyikból befolyt összegek mellett nyilván vannak még tartalékai, befektetései, és ingatlanjai is. Persze kérdés, hogy utóbbiak milyen arányban vannak az ő, és milyen arányban férje, a rapper Kanye West nevén, akivel nemrég jelentették be a válást. (A dollármilliárdosok listáján egyébként Kanye West is szerepel, ő az 1750. helyen végzett 1,8 milliárd dollárral, aminek nagy részét zenei karrierjének és sajátmárkás sportcipőjének, a Yeezynek köszönhet.)

Kardashian vagyona a válással nagy valószínűséggel nem csappan majd meg túlságosan, egyrészt mert feltehetően kötöttek házassági szerződést az esküvő előtt, másrészt viszonylag könnyen visszakövethető, hogy a házasság előtt és alatt kinek milyen bevételei voltak egymástól függetlenül. Problémák maximum a közös ingatlanok körül lehetnek, de szinte biztos, hogy Kardashian nem egy Los Angeles-i ház válóper alatti eladása miatt kerül majd le a dollármilliárdosok listájáról.

(Nagy kép: Kim Kardashian, 2019 októberében - Fotó: Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)