Nem indít minden körzetben saját jelöltet a Jobbik

Jakab Péter a Jobbik-közeli Alfahírnek beszélt arról, hogy biztosan nem lesz egyéni jelöltjük mind a 106 választókörzetben. „Csak ott indítunk jobbikos jelöltet, ahol meggyőződésünk, hogy ő a legalkalmasabb a Fidesz legyőzésére, mert képes azokat is megszólítani, akik nem jobbikosok. Itt most nem a pártérdek az első, hanem a kormányváltás” - mondta a párelnök, aki azt ígéri, hogy a következendő hetekben minden nap bemutat egy-egy jelöltet, ami egy hónapig biztos el fog tartani, de lehet, hogy tovább is.

„Nagy meglepetést nem árulok el, hogy a Jobbik vidéken erős, ott ahol a Fidesz is. Nekünk kell kiharcolni a legnehezebb, de a kormányváltás szempontjából nélkülözhetetlen vidéki győzelmeket” - tette hozzá.

Jakab azt ígéri, hogy az eddigi országgyűlési képviselőik többsége mellett sok új nevet is fognak hallani a választók, olyanokat, akik helyben ismertek, ugyanakkor eddig nem kaptak lehetőséget országos szinten bizonyítani. Azt mondta, akkor lesz elégedett, ha minden jelöltjük nyer az előválasztáson.

Az ellenzéki előválasztáson a jelölteknek 400 ajánlást (aláírást) kell összegyűjteniük az induláshoz, és alá kell írniuk egy értéknyilatkozatot, továbbá meg kell mondaniuk, hogy ha nyernek, akkor melyik párt frakciójához csatlakoznak majd a hatból. A parlamenti képviselőjelöltek kiválasztása egyfordulós lesz, az előválasztáson a legtöbb szavazatot kapó lesz a közös jelölt, nem lesz tehát sorrendállítás, negatív szavazat, súlyozás. A miniszterelnök-jelölt választás viszont kétfordulós lesz, a második fordulóba az első három helyezett mehet tovább. A miniszterelnök-jelölteknek 20 ezer támogató aláírást kell leadniuk az induláshoz.

A legvalószínűbb, hogy szeptemberben tartják az előválasztást. Legkésőbb október 23-ig lezárják az egészet. Ahogy arról korábban írtunk, az internetes szavazás módjáról még nem tudtak megállapodni a pártok.

Egyébként azt, hogy melyik körzetben kik indulnak jelöltként az előválasztáson, ezen a gyűjtőoldalon lehet követni.