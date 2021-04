Zacher szerint felelőtlenül ígérte meg Orbán Viktor, hogy mindenkit meggyógyítanak, aki megbetegszik

Nem számolja már Zacher Gábor, hogy naponta hány beteget tesz lélegezetőgépre. A szakember a Szabad Európa podcastjának vendége volt.

Az viszont meg szokott benne maradni, hogy mik az utolsó mondatok, amit az intubálást megelőző altatásnál mondanak neki a betegek. Főleg azért, mert sokaknak valóban ez életük utolsó mondata. Zacher szerint a legtöbben azt kérdezik, hogy ugye nem fognak meghalni, vagy ugye meg fogják őt menteni.

Válaszolni szerinte lehet ezekre, de ígérgetni nem szabad. Felelőtlennek tartja Orbán Viktor ígéretét, aki azt mondta, hogy minden beteget meg fognak gyógyítani.

„Számoljon el azzal a lassan 22 ezer halottal, aki Magyarországon belehalt ebbe a járványba.”

Zacher ilyenkor azt szokta mondani a betegeknek, hogy higgye el, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy túlélje.

Azt mondja, hogy ha nem is rendszeresen, de 1-1 alkalommal előfordul a „Bergamo-dilemma”, vagyis választani kell, hogy kit rakjanak lélegeztetőgépre. Náluk is volt 1-1 ilyen eset, és a kollégától is hallott róla, hogy „bizonyos kor fölött, ha nincsen szabad lélegezetőgép vagy mondjuk több olyan beteg van, aki gépre kerülne, akkor igenis azt mondjuk, hogy ki az, akinek jobb esélye van”. Itt felidézte a MOK etikai iránymutatását az ilyen esetekre.

Az ő kórházukban Hatvanban 120 ágy van a covid-osztályon, ezek most már nincsenek száz százalékon. Sok covidos beteget 2 negatív PCR eredmény után ápolási vagy valamilyen rehabilitációs osztályra kell továbbküldeni, mert komoly szervi károsodásokkal élik túl a fertőzést.

Zacher eszélt arról is, hogy csak harmadjára vették fel az orvosira, akkor is csak azért, mert maximális pontot kapott, és hogy a mentőzés számára örök szerelem, de sokan meglepődnek, mikor mentősként találkoznak vele.

A szakember szerint nagy baj, hogy a sajtó nem tudósíthat a kórházakból, és Orbán Viktor megelőlegezi nekik azt, hogy az ott készült riportokban „biztos kamu lenne”. Szerinte fontos lenne, hogy az emberek tudják és lássák, hogy milyen ez a betegség, és hogy néz ki a járvány, nem csak Müller Cecília vagy Gulyás Gergely tolmácsolásából, mert az nem mindig a valóságról szól.

„Mi a valóság? Az, hogy emberek meghalnak, az hogy embereken nem tudunk segíteni, az hogy gép van, az hogy az emberek hihetetlen módon fáradtak.”

Ő maga március hónapban kb. 380 órát dolgozott, ami szerinte jól mutatja, mennyi a munka, és mennyire kimerültek az egészségügyi dolgozók. Azt mondja, tényleg nincsenek sokan, és nincsenek már nagyon tartalékaik.