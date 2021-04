A kormány szerint felépül a Diákváros, a Fudan Egyetemmel együtt

„A Diákváros fontos kormányzati terv, fel fog épülni a Fudan Egyetem mellett” - reagált a Miniszterelnökség az atv.hu kérdéseire. Az atv.hu azután kérte a Gulyás Gergely vezette kormányszerv reakcióját, hogy Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere kilátásba helyezte, lemondja a 2023-as budapesti atlétikai vébét, ha nem épül meg a Diákváros.

A Miniszterelnökség azt írta:

„Karácsony Gergely napok óta szórakoztató vitát folytat saját magával, miközben saját Facebook-oldalán a kormány Diákvárosra vonatkozó terveit reklámozza. A reklámot köszönjük. A Diákváros fontos kormányzati terv, amely fel fog épülni a Fudan Egyetem mellett, ezért nem értjük, hogy Főpolgármester úr miért kíván terméketlen vitát folytatni a kormánnyal.”

A kormány természetesen most sem Karácsony tényleges problémájára válaszolt. Karácsonynak ugyanis azzal van baja, hogy a Diákváros eredeti tervei szerint a terület megfizethető lakhatást biztosítana magyar diákoknak, viszont az utóbbi napokban kiderült, a kormány a kínai Fudan Egyetem Budapestre költöző kampuszát építené meg a Diákváros helyén. Karácsony többször is érdeklődött erről a kormánynál, Gulyásék mostani válaszából viszont úgy tűnik, hogy a kormány szerint a Fudan Egyetem is a Diákváros része lenne.

Sőt, egy korábbi sajtótájékoztatóján Gulyás Gergely azt mondta, éppen a Fudan Egyetem ad majd értelmet a Diákvárosnak.