Lefoglalták az Evert Givent, mert nem fizet a tulajdonos

Lefoglalták az Ever Givent az egyiptomi hatóságok, fizetnie kellene a tulajdonosnak a mentési műveletért és az elbukott tranzitdíjakért.

A 220 ezer tonnás, japán tulajdonlású hajó március 23-án fordult keresztbe a Szuezi-csatornán ezzel napokra elzárva egy nagyon fontos világkereskedelmi útvonalat. A teherhajót csak több napos mentési művelet segítségével tudták kiszabadítani, ugyanis a hajó teljesen belefúródott a csatorna oldalán lévő iszapba.

A csatornán naponta körülbelül 50 hajó halad át, a mentés ideje alatt pedig 442 hajó vesztegelt a csatorna kijáratainál az Ever Given miatt. A japán tulajdonos azonban nem volt hajlandó fizetni, az egyiptomi hatóságoknak ezért kellett lefoglalnia a hajót. A hatóságok nem közölték, hogy pontosan mennyit kellene fizetni a tulajdonosoknak, de egyes becslések szerint nagyjából 900 millió dollárt. Közben arról is vizsgálat indult, hogy mi okozhatta a hajó keresztbefordulását.

A tulajdonos egyelőre nem reagált. Ha bírósági perre kerül a sor, nem lesz egyszerű megállapítani, hogy kié a felelőség, ugyanis bár a hajó egy japán cég tulajdonában van, de az Evergreen Marine tajvani teherhajózási társaság üzemelteti, és panamai zászló alatt hajózik. (Guardian)