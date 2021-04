Lettország is rámozdult a dánok AstraZeneca-készleteire

Lettország kész átvenni a brit-svéd AstraZeneca gyógyszergyár koronavírus elleni oltóanyagkészletét, amelynek felhasználásáról Dánia korábban lemondott - közölte Daniels Pavluts lett egészségügyi miniszter szerdán. „Kapcsolatba lépünk Dániával, hogy kiderítsük, benyújthatnánk-e igényünket erre a készletre” - írta Twitter-oldalán Pavluts. Szintén szerdán Csehország is jelezte, hogy megvennének 2,4 millió adag AstraZeneca-vakcinát, mivel Dániában teljesen leállították a használatát.

Daniels Pavluts Fotó: GINTS IVUSKANS/AFP

Dániában - az Európai Unió tagállamai közül elsőként - teljesen leállították az AstraZeneca gyógyszergyár koronavírus elleni oltóanyagának használatát, az erről szóló döntést szerdán jelentette be Soren Brostrom, a dán egészségügyi hatóság igazgatója. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) előző héten megállapította, hogy lehetséges az összefüggés az oltóanyag és a korábban jelzett nagyon ritka vérrögképződéses esetek között, a vakcina előnyei azonban - mint hangsúlyozták - továbbra is messze felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait.

Az 1,9 millió lakosú Lettországban eddig 109 088 fertőzöttet regisztráltak, akik közül 2019-en haltak meg a koronavírus miatt. Az oltási kampány tavaly december 28-án indult, azóta több mint 157 ezer embernek adták be valamelyik, koronavírus elleni vakcina legalább első adagját, míg a második adagot 26 525-en kapták meg. (MTI)