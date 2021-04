Fülöp herceg tizenhat éven át készíttette a saját halottaskocsiját

Fülöp herceg tizenhat éven át készíttetett egy autót, amiről tudta, hogy sosem látja majd használatban - a saját halottaskocsiját. Az átalakított Land Roverről először készültek sajtónyilvános képek.

Fotó: STEVE PARSONS/AFP

2003-ban, 82 évesen kezdett el dolgozni egy Land Rover Defender TD5 130 redizájnolásán, és 2019-ben, 98 évesen fejezte be. Az autó hátsó részét úgy módosították, hogy rá lehessen helyezni a koporsót, és biztonsággal el tudja szállítani azt a windsori St. George kápolnába.

Fotó: STEVE PARSONS/AFP

Fülöp át is festette az autót arra a zöld színre, amit a hadsereg autóin is használnak. A herceg nagy rajongója volt a Land Rovereknek, rendszeresen vett részt gyárlátogatásokon is, mert érdekelte a gyártás.

A gyártó természetesen nagy megtiszteltésnek vette, hogy részt vehettek a munkában:

„Kiváltságosnak érezzük magunkat, hogy ilyen hosszú és boldog együttműködésben vehettünk részt az edinburgh-i herceggel, több évtizeden át. Megtisztelő, hogy a herceg által tervezett Land Rovert fogják használni a szombati temetésen” - mondta Thierry Bollore, a Jaguar Land Rover vezérigazgatója.

Arról beszélt, hogy a látogatásai során Fülöp több száz dolgozóval beszélgetett, sokat tudott a járműtervezésről, és nagyon érdekelte a gyártás.

(Daily Mail)