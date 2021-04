Lengyelország kiutasított három orosz diplomatát

Lengyelország nemkívánatos személynek minősítette a varsói orosz nagykövetség három munkatársát - jelentette be csütörtök este a varsói külügyminisztérium, utalva az ország stratégiai szövetségesének tartott Egyesült Államok hasonló intézkedésére. Csütörtökön a külügyminisztériumba kérették az orosz nagykövetet, és átadták neki a kiutasításról szóló diplomáciai jegyzéket.

A lengyel fél azzal azzal indokolta meg a lépést, hogy az érintettek megsértették a diplomáciai státusz feltételeit, és Lengyelországnak ártó tevékenységet folytattak. A közlemény szerint Lengyelország teljességgel szolidáris azokkal a döntésekkel, amelyeket aznap az Egyesült Államok az Oroszországgal fennálló kapcsolatai területén hozott. „Közösen vállalt, megvitatott szövetségi döntések jelentik a leghelyesebb választ az Oroszországi Föderáció ellenséges lépéseire” - olvasható a lengyel külügyi közleményben.

Joe Biden amerikai elnök csütörtökön rendeletet írt alá arról, hogy kormányzata pénzügyi szankciókat léptet életbe Oroszország ellen, és kiutasít az országból tíz orosz diplomatát, válaszul a Moszkva részéről érkezett kibertámadásokra és az amerikai elnökválasztásokba történt orosz beavatkozásra.

Ez ügyben a lengyel külügy csütörtökön egy másik közleményt is kiadott, ami szerint Varsó nagy aggodalommal fogadta az amerikai kormány által átadott, a SolarWinds nevű szoftver felhasználásával tavaly végrehajtott orosz kibertámadásokra vonatkozó információkat, mert a támadások következményei az Egyesült Államokon túl is éreztetik hatásukat, érintik az európai országokat is. A kibertérben folytatott ártalmas akciók folyamatos növekedése nemcsak a digitális technológiákat felhasználó intézmények biztonságát és stabilitását veszélyeztetik, hanem negatív hatással vannak sok állam társadalmára, gazdaságára és kormányzására. (MTI)