Javuló adatok mellett rekordhalálozás volt a héten

Február vége óta a mostani héten regisztrálták a legkevesebb új fertőzöttet

Öt héttel ezelőtti szintre csökkent a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma

Jelentősen, egy hónappal ezelőtti szintre csökkent a lélegeztetőn lévők száma is

Ugyanakkor ezen a héten jelentették a legtöbb koronavírussal összefüggő halálesetet

1 767 áldozata volt a járványnak a napi jelentések alapján múlt vasárnap óta. Ez eddig a legmagasabb heti adat a járvány kezdete óta. Negyedik hete kiugró a halálesetek száma, lakosságarányosan Európában a magyar adatok a legrosszabbak. Átlagosan kevesebb mint hat percenként volt újabb áldozata a koronavírusnak Magyarországon az elmúlt egy hónapban. Ma jelentették a járvány 25. ezredik magyar áldozatát.

Hamarosan a halálozások száma is csökkenhet, a járványhelyzet ugyanis javul. Egy hete még a húsvéti hosszú hétvégén végzett kevés teszt is hozzájárult a regisztrált fertőzöttek számának látványos csökkenéséhez. Sokkal több tesztet - érthetetlen módon - ezen a héten sem végeztek, de azért 8 000-zel több vizsgálattal még kevesebb új fertőzöttet találtak (összesen 30 344-et). Eszerint a húsvét nem robbantotta be újra a vírust. Az összes vizsgálaton belül csökkent a pozitív tesztek száma (19-ről 16 százalékra).

Az egészségügyön lévő hatalmas nyomás is enyhült némileg, kevesebb koronavírusos beteg van kórházban és lélegeztetőn, de így sokat szorulnak az otthoninál komolyabb kezelésre.

Jövő héten vélhetően nyílhatnak a teraszok, 3,5 millió első beoltottnál, most 3 millió 252 ezernél tartanak. Az oltási terv eddig az idősekre koncentált, a regisztrált 65 év felettiek 90 százaléka van beoltva, csakhogy a teraszok várható törzsközönsége nem ez a korosztály elsősorban. Az lesz a helyzet, hogy a teraszokat majd maszkban lehet megközelíteni, de ott a védőfelszerelés elhagyható lesz, és mehet majd a közös ivászat, aztán hazafelé ismét fel kell venni a maszkot. A hétfői iskolanyitás ennél is nagyobb kockázatot jelent. Teljesen mindegy, hogy fertőtlenítették a hetekig üresen álló épületeket, a diákokat, a kisebbeket is a brit mutáció jobban veszélyezteti, mint a korábbi variáns. A szülők nagy része pedig még nem szerezhetett immunitást a vírus ellen, mert az oltási terv eddig az idősekre koncentált.

A saját számításaink szerint a betegséget a közelmúltban elkapók és az oltottak számával együtt a társadalom fele lehet valamilyen szinten védett a vírus ellen.