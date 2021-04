Megemlékezést tartottak Törőcsik Mariról a Nemzeti Színház előtt

Megemlékezést tartottak a pénteken elhunyt Törőcsik Mariról a Nemzeti Színház előtt. A Kossuth-nagydíjas, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színésznő portréinál tartott megemlékezésen részt vett Áder János köztársasági elnök és felesége Herczegh Anita is.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Törőcsik Mari péntek hajnalban, hosszú betegeskedés után, életének 86. évében hunyt el. Tavaly novemberben a Best magazinnak adott interjújában azt mondta:

„A gyerekeimért élek, ők tartanak életben. A színháztól már elbúcsúztam. Sokáig reménykedtem abban, hogy játszani fogok még a Nemzetiben. Hát nem. Vége. Befejeztem. Ez is elmúlt, mint sok minden más. De ami volt, annak így vagy úgy nyoma marad. Szerettem nagyon, ha megtapsoltak. De vigyáznom kell, nehogy hörghurutot kapjak. A tüdőgyulladás nekem a véget jelentené. Filmben és színpadon sokszor meghaltam. Azt eljátszottam. Klinikai halott a valóságban voltam, de visszajöttem. Még itt vagyok, mert még mindig azt mondom: élni jó! Még akkor is, ha olykor szörnyű nehéz. Van egy óriási dolog az életben, ami mindig, a legrosszabb helyzetből is kimentett. Az, hogy szeretnek, és az, hogy én is szerethetek. Ehhez tartom magam. Élni kell, amíg Isten engedi. És örülni minden percnek.”