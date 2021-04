Csúcsot döntött a világon egy hét alatt diagnosztizált koronavírusos fertőzöttek száma

Világviszonylatban több embert diagnosztizáltak koronavírussal ezen a héten, mint bármikor korábban. Az aggasztó 5,2 milliós fertőzöttségi rekordot Brazília és India számai húzzák fel nagyon.

A John Hopkins Egyetem számítása szerint 12 százalékkal növekedett meg a világon diagnosztizált fertőzöttek száma a múlt heti adathoz képest, ami azt jelenti, hogy az oltási programok még mindig nem tudták megállítani a növekedést.

A legutóbbi világszintű fertőzöttségi csúcs december közepén volt. A mostani megugrást leginkább a fejlődő országok romló járványadatai okozzák.

Indiában és Brazíliában is nagyon megugrott a fertőzöttek száma, a kórházak Mumbaiban és Sao Paulóban is egyre nagyobb túlterheltséggel küzdenek. Az oltási program is lassabban halad: India a lakosságának 4,5 százalékát, Brazília 8,3 százalékát oltotta be eddig. Összehasonlításképp: az USA-ban a népesség 33 százaléka kapott oltást, az Egyesült Királyságban pedig 32 százalék.

De nem csak a fejlődő országok küzdenek oltási problémákkal. Az AstraZeneca és a Johnson & Johnson vakcinájánál is felmerültek nagyon ritka, vérrögösödéses esetek, a hírek miatt pedig sokan szkeptikussá váltak az oltással kapcsolatban. (Bloomberg)