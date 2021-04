2000 forint is lehet a csirkemell kilója

A takarmányárak annyira megnőttek, hogy a piaci árakat is növelni kell, a drágulás pedig a 20-25 százalékot is elérheti, vagyis a csirkemellfilé kilója közel 2000 forintba is kerülhet majd, írja az ATV.

Ifj. Papp László, a Hajdúhús 2000 húsüzem vezetője az ATV híradójának azt mondta, hogy a pandémia megviselte az ipart, de az utóbbi időben nemcsak a takarmány, hanem az élő állatok tőzsdei ára is növekedett, ami szintén hozzájárul az ár növekedéshez. Hozzátette, hogy mivel szerinte a magyar ember „árérzékeny”, ezért a drágulás visszább fogja húzni a keresletet.

A csirkemell kilója jelenleg 1100-1500 forint körül van, a drágulás után ez akár 1900 forintra is emelkedhet.