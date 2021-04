Azzal büszkélkedik a kormány, hogy a világ vezető orvosi szaklapja állt ki a Sinopharm mellett, de ez nem igaz

A világ vezető orvosi szaklapja állt ki a kínai Sinopharm vakcina mellett, bezzeg az oltásellenes baloldal állandóan hazudik az oltóanyagról.

Összefoglalva ez az üzenete annak a videónak, amit Menczer Tamás, Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára rakott ki hétfőn a Facebookra. Amint arra több olvasónk is felhívta a figyelmet, az államtitkár állítása nem igaz. Menczer a The Lancet nevű folyóiratot citálja, ami tényleg az egyik legfontosabb orvosi szaklap. Az emlegetett írás URL-je pedig tényleg thelancet.commal kezdődik, de nem egészen The Lancetben jelent meg, és nem is egy tudományos kutatásról van szó.

A citált írás nem tudományos cikk, hanem egy rövid levél, ami a The Lancet Microbe Correspondence rovatában jelent meg. Arról szól, hogy egy 12 mintás Sinopharm vizsgálat alapján a szerzők szerint a vakcina a dél-afrikai mutáns ellen is hatásosnak bizonyult.

Mi az a Lanclet Microbe?

A Lanclet mikrobákkal, mikrobiológiai kutatásokkal foglalkozó lapja.

Mi az a Correspondence?

Ebben a rovatban leveleket közölnek, amiben vagy valamilyen tudományos kutatáshoz, eredményhez fűzhetnek megjegyzéseket más szerzők, vagy más, közérdeklődésre számot tartó tudományos eredményt oszthatnak meg. Két jellemzője van: a Lancet Microbe 400 szóban limitálja a terjedelmüket, és nem esik át peer review-n, azaz nem nézik meg más, független szakértők. A peer review minden, komoly tudományos anyag publikálásának előfeltétele, a kutatás hitelességét és megbízhatóságát igazolja. A Correspondence rovat írásait a szerkesztői csapat átnézi ugyan, de komolyabb ellenőrzésen nem megy át az anyag.

Kik írták a Sinopharm eredményeiről szóló levelet?

A levelező szerző, Xiaoming Yang a Sinopharm alvállalatának, a China National Biotec Group-nak az elnökségi tagja és a vakcinaprojekt vezető kutatója. Egy másik szerző, Hui Wang szintén a Sinopharm alkalmazottja, a többiek pedig különböző kínai kormányszervek vagy a kínai állami tudományegyetem kutatói.

A Sinopharm-vakcinával kapcsolatban azért merültek fel kételyek, mert egyeseknél a vakcina második adagja után sem alakul ki elegendő védettség, vagy legalábbis az oltás utáni (spike) IgG immunválasz-ellenőrző vizsgálat nem mutat megfelelő eredményt, és vizsgálják, hogy szükség van-e harmadik oltásra. Erről a témáról itt írtunk részletesebben. A súlyos következményekkel járó betegség ellen nagyon jó eséllyel a kínai vakcina is véd.