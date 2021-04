Már az egyetemek és a kiadóvállalatok is stratégiai cégnek számítanak, jelenteniük kell a kormánynak

A Magyar Közlönyben több új kormánydöntést is közöltek, köztük nemcsak azt, hogy a kormány stratégiai megállapodást köt a kínai Fudan Egyetemmel, de azt is, hogy mostantól stratégiai cégnek számítanak az egyetemek és a kiadóvállalatok is.

A kormányrendelet szerint idén június vége helyett december végéig kell a stratégiai társaságoknak jelentést tenniük a kormány felé, ha a cégben tőkeemelés történik, változik a tulajdonosi összetétel, kötvényt bocsátana ki, vagy átalakulásról, szétválásról döntenének. Ezzel együtt bővítették ki azt a jogszabályt, hogy mi számít államérdeknek, illetve kibővítették a stratégiai társaságok körét is a felsőoktatási intézményekkel, mint jogi személyekkel. Így a továbbiakban rájuk is vonatkozik a belső döntéseik jelentési kötelezettsége a kormány illetékes minisztere felé, amivel feltételezhetően még szorosabb kontroll alá vonják az egyetemeket és főiskolákat.