Sarah Voss tornász többé nem akarja, hogy szexualizálják, ezért már csak kezeslábas bodyban fog versenyezni

Bár nem szegett vele szabályt, Sarah Voss német tornász mégis szembement a hagyományokkal, amikor olyan bodyban versenyzett Svájcban a művészi torna Európa-bajnokságon, ami az egész testét eltakarta. Eddig csak vallási okokból viseltek versenyzők ilyen kezeslábast.

Sarah Voss a művészi torna Európa-bajnokság kvalifikációján Baselben 2021- április 21-én. Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP





Voss azt mondta, reméli, hogy más tornászok is követik majd a példáját, akik eddig kényelmetlenül érezték magukat a lábakat szabadon hagyó bodykban. A ZDF-nek adott interjúban elmagyarázta, hogy kiskorában nem zavarták a szűk, feneket mutató bodyk, de onnantól kezdve, hogy kamaszodni és menstruálni kezdett, egyre inkább. Instagram-posztban azt is írta, hogy így egyszerre lehet elegáns a versenyen, mégis jól érezheti magát közben.

A német művészi torna szövetség támogatta Voss döntését, és azt nyilatkozták, két másik tornászuk, Elisabeth Seitz és Kim Bui is ilyen szettben versenyzik majd. A szövetség így szólal fel a versenyzők szexualizálása miatt, és remélik, így a szexuális zaklatásokat is könnyebben meg tudják előzni. A dokumentumfilmről, ami az amerikai tornászokat érintő zaklatási ügyekről szólt, mi is írtunk „Még ha tudtuk is, hogy köztünk vannak a szexuális zaklatók, csak tűrtük tehetetlenül” című cikkünkben. (CNN)