Annyira sok áldozata van a járványnak Delhiben, hogy máglyákat kellett építeni a városban

Annyira sok áldozata van a koronavírusnak Delhiben, hogy a város krematóriumai nem bírják a terhelést, ezért több helyen halotti máglyák építését kezdték meg, írja a Guardian.

Egész Indiában rendkívül erőteljesen szabadult el a vírus, megteltek a kórházak, sok helyen az oxigénhiány jelent gondot. És olyan gyorsan halnak meg az emberek, hogy a krematóriumok se bírják tartani a lépést. Kedden a városban dolgozó fotóriporterek egy autóparkolóban fotóztak le több tucat máglyát, melyek a holttestek elégetésére szolgált, míg a város más pontjain is különféle hamvasztó építményeket kezdtek el emelni.

Fotó: PRAKASH SINGH/AFP

Delhi egyik krematóriumának munkatársa arról beszélt az AFP hírügynökségnek, hogy egyszerűen nincs helyük a holttestek tárolására, sosem gondolta volna, hogy ennyire rettenetes jelenetek előfordulhatnak.

A BBC korábban arról számolt be, hogy a város közparkjaiban fákat is kivágtak, hogy halotti máglyát készíthessenek a faanyagból.

Kedden ismét több mint 300 ezer új fertőzöttet regisztráltak, és 2771 halálesetet, ugyanakkor egészségügyi szakértők szerint a valós szám sokkal magasabb lehet, sokan nem is jutnak el a kórházi kezelésig, míg vannak államok, ahol eleve a feltételezések szerint alacsonyabb számokat jelentenek a valósnál.

Kedden elkezdtek érkezni az első külföldi adományok az országba, Nagy-Britanniából lélegezgetőgépek és oxigénbiztosítással kapcsolatos eszközök érkeztek, míg az Egyesült Államok több millió AstraZeneca-vakcinát ígért. Segítséget ígért Franciaország, Németország, Kanada, a WHO és az EU is, Brüsszel napokon belül küldhet több száz lélegeztetőgépet és 700 oxigénkoncentrátort.

Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden azt közölte, hogy a vírusnak azt a variánsát, ami Indiában ennyire elszabadította a járványt, már legalább 17 országban megtalálták, többek között Angliából, az USA-ból és Szingapúrból is jelentettek már erről. A WHO figyeli a variáns terjedését, de egyelőre nem jutottak arra, hogy ez a verzió veszélyesebb lenne a korábbi variánsoknál, azaz egyelőre nem tudni, hogy halálosabb-e, illetve könnyebben terjed-e, mint a korábbi variánsok.

Közben sok ország nem is fogad már Indiából érkező embereket, legutóbb Belgium és Spanyolország, illetve Ausztrália döntött így.