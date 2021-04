Baktériumokkal fogdosnák össze a mikroműanyagot a vizekben

Fenntartható módszert dolgoznának ki mikrobiológusok a vizek műanyagmentesítésére. Ehhez baktériumokat használnának azok kedvező tulajdonságai miatt. A baktériumok ugyanis hajlamosak csoportosulva rátapadni felületekre, egyfajta filmréteget képezve. A Hongkongi Műszaki Egyetem kutatói ezt a tulajdonságukat kihasználva ragasztószalag-szerű mikrobiális hálókat akarnak tenyészteni, melyek aztán összefognák a vízből a mikroműanyagokat, hogy azok könnyebben kihalászható és újrahasznosítható gömbökké álljanak össze.

Még a kutatás kezdeti szakaszában tartanak, de ha sikerrel jár a fejlesztésük, fenntartható módszert teremthetnek a műanyagszennyezés mértékének csökkentésére.

A mikroműanyagok, melyek a tengerbe kerülő műanyaghulladék a sós víz és a napfény hatására történő lebomlásakor keletkeznek, rendkívül súlyos környezeti problémát jelentenek, mert már a legkisebb szervezeteknél bekerülnek a táplálékláncba. Műanyagszennyezés nyomaira bukkantak már 114 tengeri állatfajban, de még zöldségekben, gyümölcsökben, illetve a tengervízből lepárolt sóban is. (Via The Guardian)