Hétfőtől új szintre lépett az Apple és a Facebook csatája

Hétfőtől érhető el iPhone-okra az a rendszerfrissítés, ami után az alkalmazásoknak rá kell majd kérdeznie a felhasználóknál, hogy oké-e nekik, ha követni fogják a tevékenységeiket a telefon használata közben. És nem meglepő módon az elemzők többsége arra számít, hogy ha nem egyszerűen csak ki lehet ezt a funkciót kapcsolni valahol, hanem ennyire direkten rákérdezni a felhasználóknál a rendszer, akkor az emberek többsége azt fogja kérni, hogy inkább ne kövessék őket.

Fotó: Ricsi

Jelenleg az alkalmazások gyártói ugyanis hozzáférhetnek ahhoz is, hogy a felhasználók mit tesznek a telefonjukon akkor, amikor nem az ő alkalmazásukat használják, ez pedig hirdetéscélzási szempontból nagyon előnyös a számukra. Nem véletlen, hogy a változtatások ellen leghevesebben a Facebook tiltakozott: a Facebook és az Apple között hónapok óta súlyos nyilatkozatháború zajlik, a két cég kölcsönösen azzal vádolja egymást, hogy a felhasználóknak akar ártani. A Facebook szerint ugyanis ez a rendszer teszi lehetővé, hogy az internetes szolgáltatások ingyenesen elérhetőek legyenek, ráadásul szerintük a változtatás főleg a kisvállalkozóknak fog ártani.

Az Apple ezzel szemben azt állítja, hogy a felhasználóknak kell dönteniük arról, hogy részt akarnak-e venni ebben a rendszerben. A vitáról korábban részletesen is írtunk, a New York Times pedig most összeszedte, hogy a következő időszakban mire érdemes odafigyelni.

Egyrészt a lap technológiai rovatának elemzői szerint komoly tétje van a mostani vitának, hiszen a kimenetele az online hirdetési piac jövőjét is meghatározhatja. És a vitában mindkét cégnek vannak olyan állításai, melyekkel nehéz lenne vitatkozni, ugyanakkor csúsztatnak is mindketten. Az elemzés szerint a Facebooknak abban igaza van, hogy az emberek a hirdetési pénzek miatt férnek hozzá az internet számos szolgáltatásához ingyen. A Facebook állítása pedig az, hogy ahhoz, hogy ez így maradjon, a cégeknek továbbra is sok adatra lesz szükségük. Az Apple viszont joggal állítja azt, hogy az online hirdetés nagy része az emberek tudta és beleegyezése nélkül kinyert adatokra épít.

A Facebook viszont azt nem nagyon hangsúlyozza, hogy elsősorban a saját profitjukat érezhetik veszélyben. A vállalat bevételeinek nagyon nagy része jön a hirdetésekből, és várhatóan ez csökkenni fog az Apple rendszerének élesítése után. Hogy mekkora mértékben lesz hatással a változás a Facebook bevételeire, azt persze senki nem tudja, ezzel kapcsolatban rengeteg találgatás létezik.

Másrészt az Apple se hangsúlyozza túl, hogy a változások mennyire előnyösek a cég számára, hiszen miközben úgy hirdethetik magukat, mint a privacyra érzékeny vállalat, közben évente több milliárd dollárt kapnak a Google-tól egy külön megállapodás értelmében.

A lap elemzése szerint még az is elképzelhető, hogy az Apple szoftverfrissítése végül nem vet majd komolyabb hullámokat: sokan lesznek ugyan, akik nem engedélyezik majd, hogy az alkalmazások kövessék őket a különböző appok használata során, de ettől még ez nem fogja érdemben megrázni a digitális hirdetési piacot.