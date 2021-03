Az Apple alapjaiban forgatná fel az online hirdetési piacot, de a Facebook után most a kínai techcégek próbálják ezt megakadályozni

Több 444 videó?

Kína legnagyobb techvállalatai, köztük a TikTok-ot fejlesztő ByteDance, illetve a Tencent olyan eszközöket tesztelt, melyekkel meg lehet kerülni az Apple hamarosan életbe lévő új privacy-szabályozását. A kínai fejlesztésekről a Financial Times értesült, és a gazdasági lap szerint ez akár komolyabb konfrontációhoz is vezethet az Apple, illetve a kínai állam támogatását élvező techóriások között.

Az Apple a mobitelefonok adatkezelési szabályait fogja jelentősen módosítani az iOS 14.5 megjelenésével. A tervek szerint pár héten belül életbe lévő szabályozás után ugyanis az iPhone-tulajoknak lehetőségük lesz majd arra, hogy döntsenek: engedélyezik-e az egyes alkalmazások számára, hogy az alkalmazások adatokat gyűjtsenek róluk, és azt célzott hirdetések alapjául felhasználhassák.

Eddig ugyanis az alkalmazások hozzáférhettek minden Apple-felhasználó úgynevezett IDFA-azonosítójához (Identifier for Advertisers, azaz a hirdetési azonosítóhoz), és láthatták, hogy a felhasználók milyen hirdetésekre kattintanak rá, illetve milyen alkalmazásokat töltenek le. A következő rendszerfrissítés után ezt már csak azokkal a felhasználókkal tehetik meg, akik külön engedélyezik ezt.

Ez pedig minden bizonnyal alaposan fel fogja kavarni a több milliárd dolláros online hirdetési piacot, hiszen előzetes becslések szerint a felhasználók 80-85 százaléka simán nemet mond majd erre. Nem meglepő módon a változtatás ellen leghevesebben a Facebook tiltakozott, mely bevételének egy igen jelentős százaléka származik erről a piacról. A Facebook egészoldalas újsághirdetésekben támadta az Apple tervezett rendszerfrissítését, azt állítva, hogy az Apple lépése a kis cégeknek fog majd ártani.

A vita tavaly ősszel elég heves volt, Tim Cook és Mark Zuckerbeg is kemény dolgokat mondott a másik vállalatáról, de a jelek szerint nemcsak a Facebooknál érezték fenyegetve az üzleti modelljüket, hanem a kínai techcégeknél is: az állami támogatású Kínai Hirdetési Szövetség, melynek több mint kétezer tagja van, kifejlesztett egy eszközt, amitől azt remélik, hogy az Apple frissítése után is tudják majd követni és azonosítani a felhasználókat. A CAID névre keresztelt rendszerre pedig már a nagy cégek is felfigyeltek: a Financial Times birtokába jutott a TikTok-ot tulajdonló ByteDance belső feljegyzése, melyben az alkalmazások fejlesztőinek javasolják azt, hogy a CAID egy megfelelő pótlék lehet, ha az IDFA használata tényleg ellehetetlenül.

A gazdasági lapnak a ByteDance és a Tencent belső ügyeit ismerő források megerősítették, hogy mindkét vállalat teszteli a CAID-ot, ugyanakkor a lap hivatalos megkeresésére nem reagáltak a cégek.

Korábban is lehetett már hallani arról, hogy egyes fejlesztők az Apple frissítésének megkerülését tervezik, és a cég korábban jelezte, hogy ezért cserébe az alkalmazást felfüggeszthetik vagy akár végleg ki is tilthatják az App Store-ból. De más helyzet azért, ha egy-egy merész fejlesztő kekeckedik az Apple szabályozásával, és más, ha a kínai állam támogatását élvező óriások. A sztoriban egyelőre rengeteg a kérdéses pont, például hogy ha a techcégek egyáltalán belevágnak, vajon csak Kínán belül tervezik-e megkerülni az Apple szabályozását, vagy minden iPhone-os felhasználó esetében gyűjtenék tovább az adatokat. Az Apple hivatalosan nem kommentálta a friss értesüléseket, de azt korábban többször hangsúlyozta, hogy nem lesznek kivételek az új szabály alól.

Az nem is kérdés, hogy ha az Apple akarja, könnyedén meg tudja majd találni azokat az alkalmazásokat, melyek megkerülik a szabályozást, szóval technikai akadálya biztos nem lenne a fellépésnek. De kérdés, hogy meddig mennek majd el. Zach Edwards, a Victory Medium techtanácsadó cég alapítója arról beszélt a lapnak, hogy az Apple egyszerűen nem tilthat be minden alkalmazást Kínában, mert annak messzemenő következményei lennének, melynek végén a céget akár ki is tilthatnák az országból. Épp ezért vannak techpiaci elemzők, akik szerint az Apple végül kivételt fog tenni Kínával, mivel a kínai techszektor és a kormány nagyon szorosan össze van fonódva.

A lapnak az Apple belügyeit ismerő három forrás is arról beszélt, hogy a cég és a fejlesztők között zajló párbeszédből is az derült ki, hogy az amerikai vállalat tartózkodna a túl erőteljes fellépéstől, annak ellenére is, hogy a szabályaik világos megsértésére kerülhet sor.

A kínai techelemzők között pedig van, aki azzal érvel, hogy az egész teljesen legális: Jang Congan, a pekingi privacyvállalat, a Digital Union igazgatója szerint a CAID alapján nem lehet majd egy az egyben azonosítani a felhasználókat, és ezért szerinte a kínai rendszer kicsúszhat az Apple szabályozása alól, szándékosan a szürke zónába tervezték meg.

A CAID-ot az elmúlt hónapokban előzetesen kiválasztott kínai cégek tesztelhették. A lap két forrása is arról beszélt, hogy az Apple tud a tesztekről, de nem kezdtek vele semmit. Ugyan a rendszert alapvetően a kínai fejlesztők számára készítik, de a Financial Times értesülése szerint legalább egy francia játékfejlesztő cég már érdeklődik iránta a kínai leányvállalatnál keresztül. A CAID hivatalosan ezen a héten válhat elérhetővé, hogy utána mi lesz, azt egyelőre nem tudja megmondani senki.