Biden első kongresszusi beszédével rögtön történelmet írt

Joe Biden amerikai elnök szerda este először mondott beszédet a Kongresszus előtt, országértékelő beszédében úgy fogalmazott, alig száz nappal a beiktatása után „Amerika ismét mozgásba lendült”.

A beszédet összefoglaló New York Times szerint Biden rögtön ezzel az első beszéddel történelmet írt, és nem azért, mert a járvány idején tartotta, ami miatt a terem tele volt üres székekkel és maszkos arcokkal, hanem mert Amerika történelmében először két nő ült mögötte: Kamala Harris alelnök és Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke. Ezt Biden is kihangsúlyozta beszédében, úgy fogalmazott, hogy ennek már épp itt volt az ideje.

Joe Biden amerikai elnök, mögötte Kamala Harris alelnök és Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Biden azt mondta, többre vágyik annál, minthogy egy fejezet legyen a történelemkönyvekben, majd sorolni kezdte ambíciózus terveit, amik érintenék a gyermekgondozást, az óvodákat, az egészségügyi ellátást, és milliók főiskolai és egyetemi oktatását. A közel kétezer milliárd dolláros mentőcsomagjáról azt mondta, „korszakos beruházás” magába az országba, hozzátéve, hogy a második világháború óta ez a legnagyobb munkahelyteremtő beruházás.

A koronavírusról is beszélt az elnök, aki januári beiktatásán úgy fogalmazott, nemcsak „egy válságban lévő nemzetet örökölt”, de „az évszázad legsúlyosabb járványát” és a „legsúlyosabb gazdasági válságot” is. Biden eldicsekedett azzal, hogy nemcsak teljesítette ígéretét, hogy elnöksége első 100 napjában az országban 100 millió vakcinát szereznek be, de duplán túl is teljesítette ezt, és hozzátette, hogy az idősek közel 70 százalékát már teljesen beoltották.

Bár a tömeges oltások jól haladnak az Egyesült Államokban, az amerikaiak nagy százaléka továbbra sem biztos abban, hogy beoltatná magát, ami nehezíti a nyájimmunitás elérését. Erről Biden nem beszélt, helyette sokkal optimistább statisztikákat említett, például hogy „az amerikaiak 90 százaléka egy-egy oltóközpont öt mérföldes közelében él”, illetve hogy „a koronavírusban elhunyt idősek száma január óta 80 százalékkal csökkent”.

A New York Times összefoglalója szerint Ted Cruz, Texas állam szenátora úgy tűnt, hogy végigaludta Biden beszédét, de amikor az elnök az amerikai katonák Afganisztánból való kivonulásáról beszélt, Cruz már ébren volt és tapsolt. Ahogy Mitt Romney, Utah állam szintén republikánus szenátora is tapsolt, amikor Biden új munkahelyek teremtéséről beszélt. Amikor azonban arról beszélt, hogy felére csökkentené a gyermekszegénységet még ebben az évben, egy republikánus sem fejezte ki tetszését tapssal.

Biden arról is beszélt, hogy „ki kell irtani a szisztematikus rasszizmust”, amire az egyébként fekete Tim Scott, Dél-Karolina állam szenátora azzal rragált, hogy „Amerika nem rasszista nemzet”.

Az elnök beszédét azzal zárta, hogy nyitott a republikánusok ötleteinek meghallgatására, de azt is hozzátette, nem tud örökké várni.