Hétvégén várhatóan nyit a Fővárosi Állatkert, hat budapesti gyógyfürdő és több mozi

Több fővárosi intézmény is megnyitja kapuit május első hétvégéjén, ha megjelenik az ezt lehetővé tevő kormányrendelet. A Fővárosi Állat- és Növénykert mellett hat fővárosi gyógyfürdő és a Budapest Film mozijai várják a kikapcsolódni vágyókat - közölte a Főváros.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. a fürdők ütemezett, fokozatos nyitását tervezi. A Széchenyi, Gellért, Rudas, Lukács, Paskál és a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő várhatóan 2021. május 1-jétől nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A fürdőket csak olyan 18 éven felüli személy látogathatja, aki rendelkezik érvényes védettségi igazolvánnyal. A 18 éven aluliak és a beutalóval érkező vendégek számára nem szükséges a védettségi igazolvány, azonban részükre maszk viselése kötelező. A védettségi igazolványok ellenőrzését a testhőmérséklet mérésével együtt a fürdők bejáratánál végzik. A 18 éven aluli, védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személyek kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező személy felügyeletével látogathatják a fürdőket.

A Budapest Film mozijaiban várhatóan május 1-jétől zajló vetítésekre is lehet jegyet venni. A Budapest Film mozijai – a Művész, a Puskin, a Toldi, a Tabán, a Kino Cafe és a Corvin – a nyitás első napján elindítják műsorrendi vetítéseiket. A tervezett program már megtalálható az internetes felületeken, de a Budapest Film is arra kéri a nézőket, hogy csak akkor vásároljanak elővételben jegyet előadásaikra, ha rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, s a moziba magukkal hozzák személyazonosságukat igazoló okmányukat is. 18 éven aluli néző csak védettségi kártyával rendelkező felnőtt kíséretében látogathatja előadásaikat. A nézők biztonsága érdekében a filmszínházak személyzetének kötelező a maszk viselete, a közönség maszk nélkül látogathatja a vetítéseket.

Közel féléves átmeneti zárva tartás után az Állatkert is újra megnyithatja kapuit a nagyközönség előtt. Az újranyitás pontos időpontját az Állatkert a saját Facebook-oldalán jelenti be. Az Állatkertet további intézkedésig a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, illetve a 18 éven aluliak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kísérővel látogathatják. A pénztáraknál, illetve a kapun való belépéskor kell majd a szükséges igazolványokat bemutatni, az online jegyértékesítés ebben az időszakban nem üzemel. Az Állatkert szinte valamennyi szabadtéri bemutatóhelye, illetve a beltéri bemutatóhelyek jó része is látogatható lesz, maszk viselése az ajándékboltban kötelező, másutt pedig ajánlott, de nem kötelező. Maszkot kell viselni ugyanakkor azokon a bemutatóhelyeken, ahol a közönség bemehet az állatok közé. A beltéri bemutatóhelyek, állatházak nagyobbik része nyitva lesz a közönség előtt. A Szavanna istálló részlegesen lesz nyitva (a zsiráfoknál lévő belső látogatótér), illetve nyitva lesz az Elefántház is.

A többi fővárosi intézmény várhatón jövő héten jelenti majd be újranyitásának pontos dátumát.