„Képzeld el, hogy elviszed a lányod az óvodába és amikor mész érte, azt mondják, már odaadták valakinek”

Egy olyan testvérpárt mutat be a Deutsche Welle riportja, akik 40 éves koruk után tudták meg, hogy nem is vér szerinti rokonok. Indonéziában születtek és ott éltek, míg egy holland pár örökbe nem fogadta őket 1979-ben. Mindegyikük úgy tudta, hogy a két lány édestestvérek, és a biológiai szüleik lemondtak róluk. Négy évtized után az is kiderült, hogy nem biztos, hogy szándékosan adták őket örökbe.

Csaknem negyvenezer gyermeket fogadtak örökbe hollandok a 70-es évektől. A BBC cikke szerint a Bangladesből, Brazíliából, Kolumbiából, Indonéziából és Sri Lankáról adoptált gyerekek esetében több visszaélést is elkövettek. A rendszer alapján az örökbefogadó szülők pénzt fizettek az eljárás során. Erre a pénzre szervezett gyerek- és emberkereskedelem épült ezekben az országokban.

A holland állam idén leállította a külföldi örökbefogadásokat. Az igazságügyi miniszter, Sander Dekker februárban bocsánatot kért az áldozatoktól a holland kormány nevében. „A kormány nem tette meg, amit az állampolgárok elvárnak tőle, és nem tett eleget a visszaélések elkerüléséért” - mondta.





Ez az anyag a Deutsche Welle és a 444 együttműködésében készült.