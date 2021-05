A WHO engedélyezte a Sinopharm vészhelyzeti használatát

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Jóváhagyta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken a koronavírus ellen kifejlesztett kínai Sinopharm-vakcina vészhelyzeti alkalmazását.

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Ez az jelenti, hogy ötödik vakcinaként a Sinopharm is része lehet a WHO globális oltási programjának, a Covaxnak, melyben szegényebb országoknak juttatnak el vakcinát. A New York Times cikke szerint a jövő héten dönthet a WHO egy másik kínai vakcina, a Sinovac engedélyezéséről is.

Kínában és a világ több országában, így Magyarországon is engedélyezték már a Sinopharm vakcina használatát, de a kínai kutatók még mindig nem tették független kutatóintézetek számára hozzáférhetővé a III. fázisú klinikai tesztek eredményét, ugyanakkor a WHO már hozzáférhetett az adatokhoz.

A WHO már márciusban közölte, hogy hatásos a két kínai vakcina, ugyanakkor a hét elején közzétett értékelésükben kitértek arra is, hogy nincs elég bizonyítékuk azzal kapcsolatban, hogy a 60 év fölöttiek esetében is hatásos-e a vakcina. A WHO pénteki bejelentése szerint viszont 18 év felett lehet vele oltani, és nem húztak meg felső életkorbeli határt. A világszervezet korábban azt javasolta, hogy azokban az országokban, ahol idősebbeket is oltanak a vakcinával, végezzenek vizsgálatokat az oltóanyag hatékonyságával kapcsolatban.