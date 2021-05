Több ezer palesztin barikádozta el magát Jeruzsálem óvárosában

Az izraeli rendőrség megrohamozta a jeruzsálemi óvárost hétfőn reggel, ahol az éjszaka több összecsapásra is sor került palesztin tüntetőkkel. A Jediót Ahronót szerint most is nyolcezer muszlim van a barikádok mögött az Al-Aksza mecsetnél, de a történelmi városrész számos pontján csaptak össze a rendőrök és a köveket dobáló tüntetők.

Egy sérült palesztint kísér a társa az Al-Akasza mecsetnél. Fotó: AHMAD GHARABLI/AFP

A Guardian szerint a napokban már megszaporodtak az összetűzések, miután az izraeli bíróság elhalasztotta egy palesztinok kitelepítését vizsgáló döntését. A hatóságok tucatnyi embert telepítettek ki az óváros szomszédságában fekvő Jarrah sejk városrészből.

A több ezres, erőszakba hajló tüntetések épp akkor történnek, amikor hétfőn éves felvonulásaikra készülnek az izraeliek Jeruzsálemben. Ilyenkor ünneplik a város 1967-es elfoglalását. Az MTI összefoglalója szerint több tucat izraeli jobboldali nacionalista már reggel az óváros kapuinál követelte beengedését. Köztük volt Itamár Ben-Gvir is, a Zsidó Erő (Ocma Jehudit) nevű, szélsőségesen nacionalista és arabellenes, a hírhedt Meir Kahane rabbi tanításait követő párt elnöke, aki a Vallásos Cionisták nevű pártszövetség egyik vezetőjeként a március 23-i választásokon bejutott az izraeli parlamentbe.

A Jeruzsálem-nap kapcsán tartott kormányülésen Benjamin Netanjáhú azt mondta, „nem fogjuk engedni egyetlen szélsőségnek sem, hogy destabilizálja Jeruzsálem nyugalmát.

Helyreállítjuk a rendet. Ugyanakkor határozottan elutasítjuk a ránk kifejtett nyomást az ellen, hogy tovább építsük Jeruzsálemet.”

Izraeli biztonsági erők elől menekülő palesztinok Jeruzsálem óvárosában hétfő reggel. Fotó: EMMANUEL DUNAND/AFP

A palesztin Vörös Félhold jelentése szerint az éjszakai összecsapásokban heten sérültek meg.