Vakon nem lehet oltásra időpontot foglalni, mert hibás az oldal gyengénlátó verziója

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket arra, hogy bár az EESZT covid-oltáshoz szükséges időpontfoglaló oldalának van gyengénlátó verziója, az valójában mégsem használható.

Azok a vak és gyengénlátó emberek, akik ernyőolvasó szoftver segítségével használják a számítógépet, nem tudnak időpontot foglalni ezen, ugyanis az űrlap kitöltéséhez CAPTCHA-ban megjelenő karakterláncot kellene begépelni. Csakhogy az ernyőolvasó szoftverek nem tudják kezelni a CAPTCHA-t. Ez egyébként évtizedek óta tudható, ráadásul számos más technológiai megoldás létezik olyan biztonsági ellenőrzésekre, melyek a vakokat sem zárják ki az adott felület használatából.

A múlt csütörtöki Kormányinfón feltettünk ezzel kapcsolatban kérdést Gulyás Gergely miniszternek, aki azt válaszolta, hogy nem tudtak erről a problémáról, de továbbította a kérdést a Belügyminisztériumhoz. Lehet ugyan, hogy ő személyesen nem tudta, de a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége már hetekkel ezelőtt jelezte a problémát az illetékes szervnek. A MVGYOSZ április 27-i hírében szerepel ez:

„... mivel a felület akadálymentesítését még nem fejezték be, még a képernyőolvasót használó haladó felhasználóknak is azt javasoljuk, hogy vegyék igénybe egy látó személy segítségét. Az elektronikus időpontfoglaló adatlap első oldalán egy úgynevezett captcha kódot is meg kell adni, ennek megoldásához a Firefox és a Google Chrome böngészőben egyaránt futtatható Rumola bővítmény használatát javasoljuk. Az EESZT oldal akadálymentesítése a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) tájékoztatása szerint jelenleg is folyamatban van.”

Még mindig ott a CAPTCHA. Fotó: eeszt.gov.hu

Hatalmas fejlesztés lehet ez, mert azóta sem sikerült megugorni - még ma, május 10-én is CAPTCHA-t kér a COVID oltás időpontfoglaló oldalán a gyengénlátó verzió.



Gulyás Gergely kijelentése után érdeklődtünk a MVGYOSZ-nál, hogy miután jelezték a hibát, kaptak-e bármilyen visszajelzést arról, hogy mikorra válik teljesen akadálymentessé az EESZT oldal. A szövetségnek az Országos Kórházi Főigazgatóság Főigazgatói Titkársága válaszolt. Még véletlenül sem volt benne konkrétum:

„Tájékoztatom, hogy a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben rögzített akadálymentességi követelményeknek, illetve szabványoknak, beleértve a WCAG szabványt is a Lakossági Portál portletei, meg fognak újulni ezek figyelembevételével. Az ügyben történő további fejleményekről, amint tudjuk, tájékoztatjuk Önöket, addig szíves türelmüket és megértésüket kérjük és köszönjük!”

Azt is megkérdeztük a MVGYOSZ-tól, hogy van-e más, koronavírussal kapcsolatos oldal, ami nem használható vakok és gyengénlátók számára. Sajnos kiderült, hogy

a védettségi igazolvány igénylésére szolgáló elektronikus űrlap sem akadálymentes. Ezzel kapcsolatban a Belügyminisztériumhoz fordultak, ahonnan az Informatikai Helyettes Államtitkár a következőt írta:

„A www.magyarorszag.hu oldalon elérhető védettségi igazolvány igénylési űrlapnál az Önök által megfogalmazott hibák kijavításai szintén folyamatban vannak. A problémák elhárítására felkértem a KDIV és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) munkatársait is.”

Tehát a válasz mindkét hibára ennyi: folyamatban van a javításuk.