Augusztusig biztos maradnak a korlátozások annak, aki nem oltatja be magát

Az oltásoknak köszönhetően sikerült megtörni a harmadik hullámot, kezdte az eheti kormányinfót Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint így Magyarország Európában elsőként szerezhette vissza szabadságát. Ez a szabadság még nem teljes, de már a megszokott életéhez közel jár azoknak, akik beoltatták magukat.

Augusztusig biztos fennmaradnak a korlátozások azoknak, akik nem szereztek védettséget: ők többek között koncertekre, éttermekbe nem mehetnek. A miniszter elmondta azt is, hogy ma néhány napon belül bárkit beoltanak az országban, aki regisztrál, jelenleg is lehet menni AstraZeneca, Sinopharm és Szputynik vakcinával történő oltásokra. A Moderna és a Pfizer vakcinákból ezen a héten kevés fog rendelkezésre állni, mert az érkező adagok egy részét a 16-18 év közötti fiataloknak teszik félre, míg a maradék része második oltás. De jövő héttől hetente átlagosan 130-140 ezer Pfizer fog rendelkezésre állni első oltásokhoz. A Pfizer szállításai pontosak és megbízhatóak, tette hozzá a miniszter.

Gulyás Gergely 2020 októberében Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A regisztráltak nagyjából 80 százalékát oltották már be, egymillióan vannak azok, akik még nem kapták meg az oltásukat, de regisztráltak már, tette hozzá a miniszter.

Cél az is, hogy minél több országgal kössünk kétoldali megállapodást a védettségi igazolásokról, azaz kölcsönösen elismerjük egymás dokumentumait, függetlenül attól, hogy kit milyen vakcinával oltottak. A déli országok nyilatkozatai alapján azt látni, hogy minden oltottat be fognak engedni nyáron, ezért emiatt nem érdemes nyugati vakcinákra várni.

A kormány kedden benyújtotta a 2022-es költségvetést, Gulyás szerint ha minden jól megy, az idei év végére visszakapaszkodhat a magyar gazdaság arra a szintre, ahol a járvány kitörésekor volt. 5,2 százalékos növekedéssel számol a kormány a jövő évre, 5,9 százalékos a hiánycél, és csökkenő, 79,3 százalékos államadóssággal számol a kormány.

A kormány szerdán tárgyalt az önkormányzatok támogatásáról is: a kkv-k iparűzési adójának csökkentése miatt 150 milliárd forintnyi forrás maradt a vállalatoknál Gulyás elmondása szerint, és ez jelentett kiesést az önkormányzatoknál. Valamennyi 25 ezer főnél nagyobb lélekszámmal bíró önkormányzattal tárgyaltak, és a kormány "arányos és méltányos" támogatásról döntött, 23 milliárd forintot osztottak szét. A döntésnek semmiféle politikai motivációja nem volt a miniszter elmondása szerint, hanem a települések vagyoni helyzetét nézték. A leggazdagabb városok csak fejlesztési, működési támogatást nem kapnak, a középső kategóriában a kieső bevételek 70 százalékát, míg a legszegényebb településeknél a 100 százalékot pótolják ki.

A védettségi igazolvány hatályát veszti, ha valaki nem adatja be a második oltást

Az RTL Klub Sinopharm-vakcinával kapcsolatos kérdésére (kell-e harmadik vakcina, mit gondolnak arról, hogy a WHO egyelőre nem látott elég bizonyítékot arról, hogy hatékony az idősek esetében), Gulyás elmondta, hogy Magyarországon is vizsgálják a vakcinák hatását, és a Semmelweis kutatását említette, mely szerint hatékony a kínai vakcina is, és megfelelő védettséget biztosít. A miniszter szerint minden alapot nélkülöz az RTL kérdése, és beszélt arról is, hogy üzleti érdekek állhatnak a keleti vakcinákkal szembeni támadások mögött, és felmerül az is, hogy az RTL mögött milyen üzleti érdekek állnak. Gulyás szerint nincs értelme annak, hogy bizalmatlanságot keltsenek olyan vakcinákkal szemben, amit Magyarországon kipróbáltak.

Azzal kapcsolatban, hogy lát-e összefüggést a kormány a nyitás és a budapesti szennyvízben kimutatott növekvő víruskoncentráció miatt, Gulyás elmondta, hogy csak pár budai kerületben, illetve Debrecenben és Szolnokon volt szerény növekedés, mindenhol máshol komoly csökkenés, ezért egyelőre nem látják, hogy drámai hatása lenne a nyitásnak.

Arra a kérdésre, hogy a hatóságok miért nem ismerik el a külföldi védettségi igazolásokat, Gulyás elmondta, hogy ezeknek még nincs egységes rendje, egyelőre kétoldalú megállapodások vannak, ilyenekből akarnak minél több országgal kötni. Ez oldhatja meg azt a problémát is, hogy a külföldön oltottak hogyan kaphatnak védettségi igazolványt. Nagyon sok országgal tárgyalunk: az összes szomszédos országgal, illetve azokkal az országokkal, ahol tömegesen nyaralnak magyarok.



Gulyás elmondta azt is, hogy van egy előterjesztés a kormány előtt arról, hogy aki nem adatja be magának a második oltását, annak a védettségi igazolványa érvényét veszti.

A miniszter kitért kérdésre válaszolva arra is, hogy a kormány úgy látja, ötmillió fő fölött már nehezebben fog menni az oltás, ott már nem a keleti-nyugati vakcinák közötti válogatás fog számítani, hanem eleve kisebb az oltási hajlandóság. Úgyhogy a kormány rá akarja venni az embereket, hogy legalább a felnőtt lakosság 70 százalékos átoltottsága létrejöjjön, emiatt indul kormányzati kampány is.

Még májusban dönt a kormány a nyári táborok lehetőségéről, illetve hogy milyen körülmények között lehet ezeket megszervezni idén.

Az oltópontnál kell jelezni, ha hamarabb akarunk Astrát

A 444 kérdésére, hogy TAJ-szám hiányában a koronavirus.gov.hu-n lehet regisztrálni a szándékot az oltásra, viszont az EESZT rendszere továbbra is TAJ-számot kér ahhoz, hogy konkrét időpontot lehessen foglalni oltásra, Gulyás elmondta, hogy ez egy sajnálatos technikai hiba, amiért elnézést kérnek, és dolgoznak a megoldásán.

Másik kérdésünkre, hogy vak-és gyengénlátó személyek, akik a számítógépet vakságuk miatt ernyőolvasó szoftverrel használják, nem tudják igénybe venni az EESZT időpontfoglaló rendszerét. Az oldal gyengénlátó verziója ugyanis hibás: az űrlap kitöltéséhez CAPCHA-ban megjelenő karakterláncot kellene begépelni, viszont az ernyőolvasó szoftverek ezt nem tudják kezelni, Gulyás elmondta, hogy nem tudtak erről, de továbbította a kérdést a Belügyminisztériumhoz.

Kapott a miniszter kérdéseket azzal kapcsolatban is, hogy hol lehet jelezni, ha valaki mégsem 12, hanem 4 hét után szeretné megkapni a második AstraZeneca-dózisát, Gulyás elmondta, hogy ott, ahol az első oltást megkaptuk: a háziorvosnál vagy az oltóponton. És utána az oltó orvos feladata ezt megszervezni. Arról, hogy mennyire zavaros jelenleg az Astra-oltások szervezése, szerdán hosszabban is írtunk.

Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartják-e, hogy ősszel is meghosszabbítják a veszélyhelyzetet, Gulyás elmondta, hogy arra készülnek, hogy nyárra visszatér a szabad élet, a vakcinák a jelek szerint megfelelő védettséget adnak a mutánsok ellen is.

Több külföldi, de régóta Magyarországon élő külföldi állampolgár jelezte, hogy van ugyan TAJ-számuk, de nem kaptak védettségi igazolványt. Ezzel kapcsolatban Gulyás elmondta, hogy a Magyarországon élő külföldiek oltása csak most indul meg, eddig ez a probléma nem nagyon állhatott elő, ha valaki nem jogellenesen kapott oltást.

Kérdésre válaszolva Gulyás elmondta azt is, hogy abban az időszakban vagyunk, hogy az egészségügy normális működésébe való visszatérés megkezdődött: elindultak a szűrővizsgálatok, újraindultak az egynapos sebészeti eljárások is, és mostani tervek szerint 4,5 millió oltottnál az elektív műtétek, 5 millió oltottnál pedig a rehabilitáció is újraindul, és a látogatási tilalmat is akkor oldják fel.

Szerbiában 25 eurót adnak a beoltottaknak, de Magyarország nem tervez ilyesmit, hiszen a védettségi igazolvánnyal eleve sok többletjog jár, ráadásul az oltás ingyenes, amit az adófizetők befizetéseiből fizet ki az állam.

Esküvőkkel kapcsolatban Gulyás megerősítette, hogy ezek engedélyezésére ötmillió beoltott után van reális esély. Korábban elmondta azt is, hogy az ötmillió beoltott még május végefelé összejöhet.