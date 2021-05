Egy tigris társaságában menekül a rendőrök elől egy gyilkosság gyanúsítottja Houstonban

"Nyilvánvalóan, ha egy nagy tigrist látnak egy Jeep Cherokee-ban, akkor jól teszik, ha minket hívnak" - jelentette be angolos visszafogottsággal Ronald Borza houstoni rendőrfőnök, miután egy gyilkosság 26 éves gyanúsítottja minden jel szerint egy megtermett bengáli tigris társaságában menekült el terepjárójával a hatóságok elől.

A hatóságok üldözőbe vették a fehér Cherokee-t, de nyomát vesztették. Most az egyszerűség kedvéért a páros feltűnőbb tagját, a nagydarab tigrist körözik, egyben azt is próbálják kideríteni, hogyan lehet egyáltalán tigrise egy gyilkosság gyanúsítottjának Houstonban, ahol tilos ilyen egzotikus vadakat tartani.

A tigris létezéséről vasárnap értesültek a rendőrök, miután a Nextdoor nevű okoscsengő rendszere figyelmeztetést küldött a környéken lakóknak. A Nextdoor kamerái lefilmezték a nyakörvet viselő tigrist, amint szabadon kószál egy lakónegyed utcáján.

A Buzfeed News beszámolója szerint a szemtanúk egy ház előkertjében látták heverészni a tigrist, amit aztán az egyik szomszéd, egy szolgálaton kívüli rendőr fegyverrel próbált feltartóztatni. A nagyon udvarias rendőr a felvételek alapján "nem, uram! Nem, uram!" kiáltásokkal próbálta megfékezni az állatot, ami követni kezdte.

A rendőr később azt nyilatkozta a helyi KHOU tévéadónak, hogy a tigris nem tűnt agresszívnak, ezért nem is akarta lelőni. "Átkísért az úton, de nem tűnt szuperagresszívnak" - mondta.

Victor Hugo Cuevas egy gyilkosság gyanúsítottja, óvadék ellenében lehetett szabadlábon.

A szolgálaton kívüli rendőr a tigrissel ugyan nagyon kimért volt, az egyszer csak felbukkanó gazdájával már kevésbé. "Baszódj meg, és baszd meg a tigrisedet. Takarodj vissza a kurva házadba" - üvöltötte a tulajdonosnak, aki erre azt felelte, "jóvanmár, megfogom", majd a nyakörvénél fogva berángatta a házába az állatot.

Amikor azonban kiérkeztek a riasztott rendőrök, a tigris tulajdonosa, a 26 éves Victor Hugo Cuevas menekülőre fogta. Ezután derült ki, hogy Cuevas egy gyilkosság gyanúsítottja, óvadék ellenében lehet csak szabadlábon. Mivel van egy tigrise, amivel most a rendőrök elől menekül, megsértette az óvadékszabályokat, így már csak emiatt is börtönbe kell majd vonulnia elfogása után.

Időközben az is kiderült, hogy Cuevasnak két majma is van, de az egyelőre nem tisztázott, hogy azokkal mi lett, azok is vele vannak-e a terepjáróban. Borzát, a houstoni rendőrfőnököt a majmok sorsa egyelőre kevésbé aggasztja. "Nem tudom, hol vannak a majmok. Engem most leginkább az érdekel, hogy megtaláljuk [Cuevast], és megtaláljuk a tigrist, mert nem akarom, hogy kárt tegyen a tigrisben". Majmokat amúgy lehet tartani Houstonban, amennyiben a testsúlyuk nem haladja meg a 15 kilót.