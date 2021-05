Húsz-negyven dekányi aszteroidamorzsalékkal a gyomrában hazaindult az Osiris-Rex űrszonda

Hétfőn visszafordult a NASA aszteroidakutató űrszondája, az Osiris-Rex. A szonda 2018 óta tanulmányozza közelről a Bennu aszteroidát, mely körül két éven át keringett, mielőtt tavaly ősszel landolt volna a felszínén. Azóta a szonda a becslések szerint 200-400 grammnyi aszteroidatörmeléket gyűjtött össze, amit most majd visszaszállít a Földre. A hazaútja két évig tart majd.

Az Osiris-Rex űrszonda landolásáról a NASA rendelésére készült művészi interpretáció. Fotó: HANDOUT/AFP

Dante Lauretta, a kutatást vezető tudós elmondása alapján a szonda rendkívül sikeres volt, hiszen eredendően arra számítottak, hogy csak bő hatvan grammnyi törmeléket tud majd begyűjteni. A Guardian beszámolója szerint a Hold-missziók óta ez lesz a legnagyobb adag űrkőzet, amit a NASA visszahoz a földre.

A kutatásban résztvevő tudósok keserédesen fogadták a szonda visszafordulását. "Amikor elkezdtem dolgozni a kőzetek visszahozatalán, a lányom még pelenkában volt. Ő most érettségizik, tehát ez egy elég hosszú utazás volt" - mondta például Jason Dworkin, a programban résztvevő egyik kutató. Lauretta meg arról beszélt, hogy az elmúlt években már hozzászoktak, hogy "ott vagyunk a Bennunál, és napról napra új és izgalmas képeket és adatokat kapunk". (Via The Guardian)