Gőzerővel aszfaltoztak Kaposváron, mert baromi gyorsan közelített a Tour de Hongrie bringaverseny mezőnye, de az út fel volt marva

Klasszikus csehszlovák filmvígjátékba illő, de valós eseményról számolt be a kpsvr.hu:

A somogyi városban szerda délután három után még gőzerővel aszfaltoztak, hogy mire késő délután háromnegyed hat tájban odaér a legmenőbb magyar bickliverseny, a Tour de Hongrie mezőnye, legyen út, amin hajtani tudnak.

A mai szakasznak Kaposvár a befutója, az erős nemzetközi mezőnyt felvonultató körversenyt pedig több országban közvetíti a tévé.

A lokálpatrióták Facebook-oldala szerint a város vezetése a verseny előtt jött rá, hogy a tervezett útvonal egyes részein vállalhatatlanul rossz az útburkolat minősége, ezért az utolsó napokban az érintett részeket megpróbálták újraaszfaltoztatni.

A lokálpatrióták hétfői, vagyis két nappal ezelőtti beszámolója szerint

„A Tour de Hongrie érkezése előtt még ma is soha nem látott, elképesztő tempóban dolgoztak az útépítők. Egyszerre marták, tisztították, aszfaltozták az Áchim András utcai kereszteződés burkolatát, amely éveken keresztül olyan volt, mint a tenger hullámzása, de a Vásártéri út is teljes ráncfelvarrást kap. Ha nincs a Tour de Hongrie, az Áchim András utca még évekig várhatott volna a sorsára.”

Csakhogy a kpsvr.hu információja szerint a kivitelező ezek után eddig ismeretlen okból levonult, a városvezetés pedig az utolsó pillanatokig próbálta leaszfaltoztatni a kérdéses szakaszokat. A helyi lap szerda délután háromkor publikált cikke szerint:

„A város kétségbeesetten kereste a megoldást, s kora délután gőzerővel próbálták betömködni a lyukakat – hogy nagy a baj, azt Dér Tamás alpolgármester személyes jelenléte is megerősítette. Remélhetőleg Kaposváron tényleg robog majd az úthenger, s ha csak célfotóval is, de megelőzi a kerékpárosokat…”

Ezen a ponton hívtam fel Eisenkrammer Károlyt, a Tour főszervezőjét, aki arról tudott ugyan, hogy gondok voltak az aszfalttal, de akit korábban arról tájékoztattak, hogy a probléma keddre rendeződött. A hívásom után Eisenkrammer odatelefonált Kaposvárra, majd megkönnyebbülve jelentkezett vissza, hogy a hír igaz volt ugyan, de az aszfalt elkészülta befutó helszínén is. Ez azért is nagy öröm, mert a szervezőknek nem volt B útvonala. Az aszfalt állítólag már meg is kötött, így bele se fog senki ragadni.