Netanjahu szerint ez még csak a kezdet

“Olyan csapásokat mérünk rájuk, amelyekről nem is álmodhattak” - ezt mondta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerdán a Hamas-ról. A palesztin terrorszervezet katonai szárnyának, az al-Quassam brigádnak hat parancsnokát ölték meg a Gázai övezetben, de ez még csak a kezdet Netanjahu szerint.



Egy palesztin áldozatot gyászolnak Khan Yunisban a Gázai övezetben. Fotó: SAID KHATIB/AFP

A légicsapásokban nem csak a terroristák vesztették életüket. A három napja tartó konfliktusnak a Guardian szerint már 48 áldozata van a Gázai övezetben, köztük 14 gyermek. Míg a Hamas által kilőtt rakéták hat izraelit öltek meg és köztük is van egy gyermek.



Rakéta találat érte Tel Avivot is. Fotó: ALEXANDRA VARDI/AFP

Az izraeli vezetés alaphangja nem sok reménnyel kecsegteti azokat, akik tűzszünetben bíznak a régen látott intenzitású izraeli-palesztin konfliktusban. Benny Gantz védelmi miniszter nyilatkozata szerint Izrael nem készül tűzszünetre. Egyelőre nincs vége dátuma a most zajló műveleteknek. Nem fogunk morális kioktatásokra hallgatni, amelyek szembe mennek azzal a kötelességünkkel, hogy megvédjük az országunk állampolgárait - mondta.



Izrael és a palesztinok között most az robbantotta ki az újabb feszültséget, hogy Jeruzsálem óvárosában több palesztin családot is megpróbáltak kilakoltatni, hogy a helyükre zsidó telepeseket költöztessenek. Emiatt zavargások törtek ki, ahol a palesztinok kövekkel, az izraeli hatóságok pedig könnygázzal és éles lőszerrel harcoltak. Már ezekben az összecsapásokban is többen lőtt sebeket szenvedtek.

Hétfőn aztán eszkalálódott a helyzet, amikor a Hamasz rakétákat lőtt ki Jeruzsálemre, amire válaszul az izraeli légierő bombázásokba kezdett. A feszült helyzet már szólásra késztette a nagyhatalmakat, az USA, Nagy-Britannia és az EU külügyminisztere is mérsékletre szólította a feleket. Tor Wennesland, az ENSZ közel-keleti megbízottja is megszólalt. Szerinte „a háború Gázában pusztító erejű és átlagemberek fizetik meg az árát. Tűzszünet kell azonnal. Különben totális háború felé tartunk” - mondta.