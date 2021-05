Szlovákia leginkább azért áll le az AstraZeneca használatával, mert kevés van belőle

A szlovák kormány kedden úgy döntött, egyelőre felfüggeszti az AstraZeneca-vakcina használatát, már csak a második adagokat fogják beadni. A gyógyszerhatóság korábban közölte, összefüggés lehet az oltóanyag és egy 47 éves szlovákiai nő halála közt, aki vérrögképződés következtében vesztette életét.

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter azonban szerdán arról beszélt, nem ez számított elsősorban. „Az egyik, kevésbé fontos ok a páciens halála, amit még mindig vizsgálunk, de a fontosabb ok az, hogy kevés van ebből a vakcinából. A második adag a beadása folytatódik, elég készletünk van az oltások beadására” - idézi a parameter.sk.

Az Európai Gyógyszerügynökség az AstraZeneca nagyon ritka mellékhatásaként tekint a vérrögképződésre.

Szovákiában júniustól vezetik be a rendszert, ami lehetővé teszi, hogy az emberek válasszanak a vakcinák közül. Addig is, akiknek AstraZenecára van időpontjuk, Pfizert kapnak helyette. A miniszter arra utalt, hogy lesznek nem regisztrált vakcinák is, ami feltehetően a Szputnyikot jelenti.