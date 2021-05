Az orosz pátriárka felszólította a nőket, hogy abortusz helyett adják inkább egyházi gondozásba gyerekeiket

Az orosz ortodox egyházfő csütörtökön egy videoüzenetben beszélt arról, hogy azok a nők, akik nem tudják önállóan felnevelni a gyereket, ne az abortuszt válasszák, hanem adják a gyereket egyházi gondozásba.

„Ha egy nő meg akarja tartani a gyermekét, az egyháznál feltétlenül segítenek neki. (...) Ha nem tudja felnevelni a gyerekét, de megszülte vagy kész megszülni, ne ölje meg, szülje meg, és adja oda nekünk, az egyháznak.”

Az orosz pátriárka hozzátette, hogy az egyház sosem fogja akadályozni az anyákat abban, hogy látogassák az egyházi gondozásba adott gyereküket, és „érezzék az együvé tartozást”.

A BBC orosz hírszolgálatának ezzel kapcsolatban jogászok azt mondták, a hatályos törvények szerint a gyerekéről lemondó anya azonban nem adhatja egyházi gondozásba a gyerekét. Ilyen esetekben a gyerekek állami gyermekotthonokba kerülnek, de csak akkor, ha nincsenek olyan rokonaik, akik hajlandóak örökbe fogadni vagy gondozásba venni őket. Egyházi fenntartású nevelőotthonok nincsenek Oroszországban, ezért a pátriárka által javasolt eljáráshoz törvényi keretet kéne biztosítani.

Vahtang Kipsidze egyházi szóvivő egy moszkvai rádiónak azt mondta, ki fogják dolgozni az ahhoz szükséges jogi és gyakorlati megoldásokat, hogy egyházi menhelyekre vagy „egyházi családokhoz” kerüljenek az ilyen gyerekek.

Oroszország lakossága tavaly félmillióval, 146,2 millióra csökkent, részben a koronavírus-járvány okozta halálesetek miatt is. A demográfiai mutatók évek óta romlanak, ez a családok nehéz pénzügyi helyzetével is összefüggésbe hozható. Ezzel együtt a regisztrált abortuszok száma is csökkent: 1992-ben 3,5 millió abortuszt hajtottak végre Oroszországban, tavaly pedig félmilliót. A csökkenés feltehetően a fogamzásgátlókhoz való könnyebb hozzáférésnek köszönhető. (MTI)