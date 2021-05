A lengyel kormány szerint az új gazdaságélénkítő programjukkal simán utolérik a gazdagabb nyugati országokat

Jaroslaw Kaczynski pártelnök, kormányfőhelyettes és Mateusz Morawiecki kormányfő zombaton mutatta be a lengyel kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság párt új országfejlesztő programját. A koronavírus járvány Lengyelországban is recessziót okozott, ezért a Lengyel Megállapodás célja fellendíteni a gazdaságot. A több évre szóló átfogó programot két kisebb kormánykoalíciós partner is jegyezte, és többek közt beruházásokat, adócsökkentést, valamint otthonteremtési segélyeket tartalmaz.

Morawiecki szerint a megállapodás esélyt ad arra, hogy az ország felzárkózzon a gazdagabb nyugati országokhoz és kiszélesítsék a középosztályt: „Ez a program mindenki számára felépítené a középosztályt, nemcsak keveseknek” - mondta.

Az uniós forrásokból lehívandó 770 milliárd zloty (mintegy 60,5 ezer milliárd forint) mellett Lengyelország az állami költségvetésből 650 milliárd zlotyt (51 ezer milliárd forint) szán beruházásokra a következő 5-7 évben. A beruházásoktól félmillió új munkahely teremtését remélik. Az eddig alulfinanszírozott egészségügyre is többet költenek majd. 2020-ban a bruttó hazai termék (GDP) 5 százalékát fordították erre a területre, ezt 2030-ig fokozatosan 7 százalékra emelik.

Mateusz Morawiecki Fotó: Jaap Arriens/NurPhoto via AFP

Mintegy 18 millió alacsony és közepes jövedelemmel rendelkező lengyelt érintenek majd különféle adókedvezmények, amiket a gyorsabb növekedéssel finanszíroznának. A jelenlegi maximum 8000 zlotyról (628 800 forint) például 30 000 zlotyra (2,4 millió forint) emelik az évi jövedelem adómentes összegét. A 2500 zlotynál (196 500 forint) alacsonyabb nyugdíjak adómentesek lesznek, illetve a nyugdíj melletti fizetések is. Emellett kedvezményes jövedelemadót ajánlanak a külföldre költözött, hazatérő lengyeleknek. Ugyanakkor Jaroslaw Gowin miniszterelnök-helyettes azt mondta, a gazdagabbak adóját megemelnék, de részleteket nem közölt.

Új, az eddigieket kibővítő családi támogatásokat is bevezetnek a gyerekes családoknak, de a nyugdíjasokat is bőkezűbben támogatnák. A családoknak szól a kedvezményes lakáshitel is, melynek törlesztéséhez a második és további gyermekek után vissza nem térítendő állami támogatás jár.

Változtatnak a jelzáloghitel szabályain, és könnyítenének a fiatalok lakásvásárlásán is. A 70 négyzetméter alapterületűnél kisebb családi házak építésébe hatósági engedély nélkül bele lehet kezdeni, ami Kaczynski szerint elsősorban vidéken teszi majd lehetővé a takarékos, gyors házépítést.

A Lengyel Megállapodás emellett tartalmaz egy oktatásügyi esélykiegyenlítésről szóló részt, de az atomenergetika fejlesztéséről, a zöld energiáról és a környezetvédelemről is szól, tartalmazza a digitalizáció fejlesztését, ezen belül a lengyel földmegfigyelési műholdrendszer létrehozásának tervét is.

A program további részleteit a PiS hétfőtől a Mateusz Morawiecki részvételével tervezett országjáró kampányban mutatja be. Lengyelországban 2023-ban lesznek parlamenti választások, és ha bejön a terv, az eléggé bebiztosítaná a Jog és Igazságosság győzelmi esélyeit. (MTI, Financial Times)