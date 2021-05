Sebastian Kurz karrierjébe kerülhet az Ibizagate-botrány legújabb fejleménye

Akár ketté is törheti Sebastian Kurz, a csupán 34 éves osztrák kancellár meredeken felívelő politikai karrierjét, hogy az ország korrupcióellenes ügyésze szándékos hazugsággal gyanúsítja. Amennyiben az ügyészség vádat emel ellene, és bűnösnek találják, Kurzot szélsőséges esetben akár három év börtönre is ítélhetik.

Sebastian Kurz 2021- május 11-én, két nappal azelőtt, hogy a korrupcióellenes ügyész gyanúsítottként idézte volna. Fotó: PETER KNEFFEL/dpa Picture-Alliance via AFP

Kurz mostani botránya az osztrák belpolitikai életet 2019-ben megrázó Ibizagate-ügy folyománya. A botrány - melyben Kurz akkori szövetségese Heinz-Christian Strache egy általa orosz támogatónak vélt nővel beszélte ki egy kábítószerekkel túlfűtött éjszaka terveit az osztrák sajtó orbáni mintára történő felvásárlásáról - egyik mellékszálla Kurz közeli bizalmasa, Thomas Schmid kinevezése volt. Schmidet az osztrák állami vagyonkezelő, az ÖBAG élére nevezték ki, ez 28 milliárd euró értékű, stratégiaiként kezelt állami befektetést kezel, így afféle kifizetőhelyévé vált a kormányközeli vállalkozóknak.

Az Ibizagate ügyében tartott parlamenti vizsgálóbizottsági meghallgatásokon Kurz azt állította Schmid kinevezéséről, hogy csak érintőlegesen volt tudomása közeli bizalmasa és pártbeli szövetségese kinevezéséről. Ez eleve nehezen hihető állítás volt, ám azóta egy, az ellenzéki liberális párt, a Neos feljelentése alapján indult bűnügyi nyomozás több sms-üzenetet is feltárt, amely alapján Kurz nemhogy nem csupán érintőlegesen értesült bizalmasa kinevezéséről, hanem kifejezetten aktív szerepet játszott benne.

Kurz tagadja bűnösségét, és azt mondja, biztos benne, hogy tisztázni fogja magát a gyanú alól.

A Guardian szerint Kurz gyorsan emelkedő karrierjébe kerülhet a botrány. A migránsellenességével az egyre szélsőségesebb európai konzervatívok példaképévé lett, a Die Welt nemrég megjelent cikkében még Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök potenciális utódjaként emlegetett Kurz karrierjét a nyomozás még akkor is derékba törheti, ha nem ítélik el, mert már az is példa nélküli, hogy egy regnáló kancellár ellen a miniszterelnökként hozott döntése miatt nyomozás induljon. És bár Kurz már most kijelentette, hogy akkor se mondana le, ha vádat emelnek ellene, az osztrák szociáldemokraták jelezték, hogy a vádemelést "vörös vonalnak" tekintik, és amennyiben Kurz ellen vádat emelnek, akkor nem tartják tovább alkalmasnak a miniszterelnöki feladatok ellátására.

Kurznak emellett párton belüli riválisaival is számolnia kell. Az ifjú kancellár 2017-ben viharos körülmények között vette át a hatalmat a pártjában, alaposan megsértve a régi gárdát, amit jelez, hogy elődje, Reinhold Mitterlehner már fel is szólította, hogy az ügy tisztázásáig álljon félre. (Via The Guardian)