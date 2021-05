Netanjahu szerint addig fogják bombázni Gázát, amíg szükséges

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szombaton este kijelentette, hogy addig folyik a palesztin támadók ellen a megtorlás, "amíg szükséges".

Netanjahu az izraeli védelmi minisztérium Tel-Aviv-i főhadiszállásán beszélt, és figyelmeztette a Hamász vezetőit, hogy "nem tudnak elbújni se a felszínen, se a föld alá. Senki sem védett." Netanjahu egyúttal megköszönte Joe Biden amerikai elnök és több más külföldi vezető támogatását a konfliktusban.

Palesztin mentőalakulatok kutatnak túlélők és holttestek után egy lebombázott épület romjai között Gáza városában, vasárnap hajnalban Fotó: MOHAMMED ABED/AFP

Tel-Avivban rakétatámadás veszélye miatt szombaton többször megszólaltak a figyelmeztető szirénák. A Hamász napközben háromszor is rakétákat indított a nagyváros felé, majd pedig közölte, hogy vasárnapra virradóra újabb támadásokat hajt végre Tel-Aviv ellen.

A hetedik napja zajló konfliktusnak palesztin források szerint Gázában legalább 148 halálos áldozata van, köztük 41 gyerek. A vasárnap hajnali bombázásokban legalább három ember vesztette életét. Izraelben a jelentések szerint 10 ember halt meg, köztük két gyerek. Hogy mi vezetett idén tavasszal a konfliktus kiéleződéséhez, arról nemrég részletesen is írtunk.

A BBC összefoglalója szerint szombaton egy palesztin család tíz tagja halt meg egy Gáza városa melletti menekülttáborban, köztük négy gyerek is. A vasárnap hajlani bombázások komoly károkat okoztak Gázában, helyi beszámolók szerint találatot kapott az egyik legnagyobb kórházhoz vezető út is.

Az izraeli hadsereg szombati közleménye szerint a Hamasz és egyéb dzsihadista szervezetek egy hét alatt több mint 2300 rakétát lőttek ki Izrael irányába Gázából. Ebből mintegy ezret elfogott az izraeli rakétavédelmi rendszer, míg 380 Gázába zuhant le.

Az izraeli légierő május 14-én csapást hajt végre egy Hamaszhoz köthető gázai bank épületén Fotó: MOHAMMED ABED/AFP

Szombaton az izraeli légierő felrobbantott egy toronyházat is, melyben az Al Jazeera és az amerikai Associated Press szerkesztősége is volt. Az izraeli hadsereg szerint azért, mert az épületben a Hamasznak is volt irodája, az AP ugyanakkor elítélte a támadást, és arra kérték Izraelt, hogy mutasson be ezzel kapcsolatban bizonyítékot, számukra ugyanis semmi nem utalt arra, hogy a Hamasz is abban az épületben tevékenykedett volna. Palesztin jogvédők szerint az izraeli támadás célja az volt, hogy a nemzetközi sajtó ne tudja követni, ami Gázában történik.

A régióban amerikai, egyiptomi és az ENSZ-t képviselő megbízott is igyekszik elérni a feszültségek enyhülését, egyelőre nem sok sikerrel: a Hamasz továbbra is napi több száz rakétát lő ki izraeli célpontokra, míg az izraeli légierő rendszeresen bombáz le palesztin épületeket.

A tárgyalásokat nehezíti, hogy az amerikaiak és a nyugati hatalmak többsége nem tárgyal a Hamasszal, hiszen terrorszervezetként tartják nyilván, míg Mahmúd Abbász Ciszjordániában van, és kevés befolyása van a Hamasz gázai tevékenységére. (MTI, Guardian, BBC)